Μαρινάκης για εμπρησμούς στα σπίτια στελεχών ΝΔ: Δολοφονικές οι επιθέσεις - Για τις ιδέες τους ήθελαν μέχρι και να τους σκοτώσουν

Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων.

«Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες, ώστε να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν». «Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι 'ηθικοί αυτουργοί'. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».

«Η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω απέναντι στη βία»

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική πολιτική απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας σε σχέση με το παρελθόν, κάνοντας αναφορά στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008.

Όπως είπε, επί των ημερών της έχουν εκκενωθεί δεκάδες καταλήψεις, έχουν πραγματοποιηθεί επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια, έχει αντιμετωπιστεί η οπαδική βία και έχουν εξαρθρωθεί μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. «Το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα. Η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο», υπογράμμισε.

Κυρανάκης: Ο κόσμος της ΝΔ δεν τρομοκρατείται

Σε δήλωσή του ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρει: «Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για 'παρεμβάσεις'. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

» Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

» Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

» Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

» Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

» Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Πηγή: skai.gr

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