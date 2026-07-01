Το NBA ανακοίνωσε σήμερα (01/07) ότι το όριο μισθών για την σεζόν 2026-27 ορίστηκε στα 164,961 εκατομμύρια δολάρια. Ποσό το οποίο συνιστά, επί της ουσίας, αύξηση ύψους 6,5% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.



Έτσι, σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 10.420.000 δολάρια που μπήκε στο όριο κάθε ομάδας, ο ελάχιστος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 9,2 εκατομμύρια δολάρια, φθάνοντας τα 148,465 εκατομμύρια δολάρια.

Το πρώτο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 209,015 εκατομμύρια δολάρια - αύξηση 13.070.000 δολαρίων - και το δεύτερο επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί στα 221,686 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για αύξηση 13.862.000 δολαρίων.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα τουλάχιστον με το «Spotrac.com», και οι 30 ομάδες του NBA εκτός από τους Μέμφις Γκρίζλις έχουν ξεπεράσει το νέο όριο.

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