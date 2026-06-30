Αλάνις Μόρισετ: «Έκανα θεραπεία 5 φορές την εβδομάδα όταν χώρισα με τον Ράιαν Ρέινολντς»

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον χωρισμό της από τον Ράιαν Ρέινολντς, η Αλάνις Μόρισετ επέστρεψε σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε τότε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια.

Η τραγουδίστρια, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το άλμπουμ «Jagged Little Pill», αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στους «Sunday Times» στον χωρισμό της από τον διάσημο ηθοποιό, αλλά και σε μια παλιά συνέντευξή της στον Χάουαρντ Στερν.

Η Αλάνις Μόρισετ και ο Ράιαν Ρέινολντς υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια των αρχών της δεκαετίας του 2000. Ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2002, αρραβωνιάστηκαν δύο χρόνια αργότερα και χώρισαν το 2007, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια κοινής πορείας.

Αφορμή για τη νέα της εξομολόγηση στάθηκε ένα βίντεο από συνέντευξή της το 2008 στον Χάουαρντ Στερν, το οποίο έγινε ξανά viral. Στο απόσπασμα, η τραγουδίστρια φαίνεται εμφανώς αμήχανη, καθώς δέχεται επίμονες και ιδιαίτερα προσωπικές ερωτήσεις για τον χωρισμό της από τον Ρέινολντς, την ερωτική της ζωή και την ψυχολογική της κατάσταση εκείνη την περίοδο.

Τότε, η Αλάνις Μόρισετ είχε παραδεχτεί ότι ο χωρισμός την είχε επηρεάσει βαθιά και πως έκανε θεραπεία πέντε φορές την εβδομάδα, προσπαθώντας να διαχειριστεί όσα ένιωθε. Όταν ο Χάουαρντ Στερν αναφέρθηκε στις συχνές συνεδρίες της, η ίδια έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η θεραπεία δεν αφορούσε τον πρώην σύντροφό της, αλλά τη δική της εσωτερική διαδικασία. «Η θεραπεία δεν έχει να κάνει με τον άνδρα», είχε πει τότε. «Έχει να κάνει με εμένα. Δεν έχει να κάνει με τον άνδρα».

Η τραγουδίστρια αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει την προσωπική ζωή του Ράιαν Ρέινολντς, ο οποίος μετά τον χωρισμό τους άρχισε να βγαίνει με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. «Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του, δεν έχω ιδέα», είχε απαντήσει.

Κοιτάζοντας σήμερα πίσω σε εκείνη τη συνέντευξη, η Αλάνις Μόρισετ παραδέχτηκε πως αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο της μιλούσαν τότε και τον βαθμό στον οποίο τέτοιες ερωτήσεις θεωρούνταν «φυσιολογικές». «Ένιωσα ότι συνεχιζόταν η κανονικοποίηση του να είμαι αόρατη», είπε στους «Sunday Times».

Η ίδια τόνισε πως αν βρισκόταν σήμερα σε αντίστοιχη θέση, θα αντιδρούσε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. «Έχω ένα εκατομμύριο ερωτήσεις που θα μπορούσα να κάνω και θα ήταν εξίσου ακατάλληλες», δήλωσε. «Είχε γίνει φυσιολογικό να πληγώνουν τις γυναίκες κάθε μέρα».

Μετά τον χωρισμό από την Αλάνις Μόρισετ, ο Ράιαν Ρέινολντς προχώρησε στην προσωπική του ζωή με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2008, χώρισαν το 2010 και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους την επόμενη χρονιά. Αργότερα, ο ηθοποιός γνώρισε την Μπλέικ Λάιβλι στα γυρίσματα της ταινίας «Green Lantern». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Η Αλάνις Μόρισετ, από την πλευρά της, βρήκε ξανά την ευτυχία στο πλευρό του ράπερ Souleye. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Μιλώντας για τον σύζυγό της, η τραγουδίστρια είπε πως από την αρχή ένιωσε ότι είχε απέναντί της έναν άνθρωπο που την καταλάβαινε και δεν προσπαθούσε να την περιορίσει.

«Υπήρχαν τόσα πολλά χαρακτηριστικά του που ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν», ανέφερε. «Αν μιλούσα για κάτι σε ένα ραντεβού, συνήθως ο άλλος με κοιτούσε σαν να ήμουν παράξενη. Με τον Σουλέι ήταν το ακριβώς αντίθετο. Δεν είχε καμία διάθεση να μου κόψει τα φτερά».

Παρά τις δυσκολίες που πέρασε, η Αλάνις Μόρισετ δηλώνει σήμερα πιο συμφιλιωμένη με τον εαυτό της και με τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι για πάρα πολύ καιρό δεν έβγαζα κανένα νόημα για τους περισσότερους ανθρώπους και αυτό ήταν μοναχικό και επώδυνο, αλλά επέμεινα», δήλωσε. «Τώρα νιώθω ότι αρχίζω να βγάζω περισσότερο νόημα στους ανθρώπους».

Πηγή: skai.gr

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