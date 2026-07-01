Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Πιο αναλυτικά, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα και στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό.

Σημαντικές βραδυπορίες σημειώνονται επίσης στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής κατά μήκος του Καματερού και τέλος στην άνοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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