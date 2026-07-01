Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα 13/7 ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις- Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31/8 και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξή τους, στις 19/7, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει να κατεβάσουν ρολά στις 18:00.

Τα προαναφερόμενα επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΕΣΘ, ενημερώνοντας εμπόρους και καταναλωτές για το πλαίσιο που διέπει τις φετινές θερινές εκπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4177/2013.

Ο σύλλογος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά το διάστημα των 30 ημερών που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης, η οποία για τις φετινές θερινές εκπτώσεις ξεκινά στις 13 Ιουλίου.

Όπως διευκρινίζεται, σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση της τιμής μπορεί να αναγράφεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης ή με παράθεση της νέας και της προγενέστερης τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από την έναρξη της διάθεσής τους, ενώ στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΘ καλεί τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων που διέπουν τις εκπτώσεις και τις ανακοινώσεις μειωμένων τιμών, επισημαίνοντας ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις για τις παραβάσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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