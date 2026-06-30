Κωμικός αποκάλεσε «δικτάτορα» τον Ερντογάν σε παράσταση και ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα

Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στην Τουρκία για αριστερό αλεβίτη κωμικό, ο οποίος αποκάλεσε σε παράσταση τον Ερντογάν «δικτάτορα». Στην ίδια παράσταση σατίριζε επίσης τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ενώ έκανε χιούμορ και για το Κοράνι. Το βίντεο είχε 6 εκατ. προβολές στο YouTube μέσα σε τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, περιορίστηκαν οι προβολές στο Χ του αποσπάσματος με τον Ερντογάν για λόγους εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.

Ντενίζ Γκιοκτάς, κωμικός stand up: «Θα πω κάτι λίγο δυσάρεστο. Εγώ δεν συμπάθησα ποτέ τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ποτέ στη ζωή μου δεν είπα ούτε για ένα λεπτό: 'Μπορεί να μη συμφωνώ με τις απόψεις του, αλλά είναι χαρισματικός ηγέτης, είναι και ψηλός, κοίτα πώς κρατάει πάντα το μουστάκι του στο ίδιο μήκος'. Δεν είπα ποτέ τίποτα από αυτά.

» Το ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πέρασε από το να είναι ένας ντροπαλός δικτάτορας στο να γίνει ένας δικτάτορας που έχει συμφιλιωθεί με τον πραγματικό του εαυτό… Αν δεν σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για εμάς.... ως προσωπική εξέλιξη για τον ίδιο είναι τεράστια πρόοδος.

» Να λοιπόν που τα βίντεο προσωπικής ανάπτυξης στο διαδίκτυο δεν τα βλέπουν μόνο καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Τα βλέπουν κι αυτοί. Προφανώς, κάποια μέρα έπεσε πάνω σε ένα πραγματικά καλό βίντεο και είπε: 'Ναι, σωστά! Γιατί περιορίζεις τον εαυτό σου εδώ και τριάντα χρόνια; Η κοινωνική πίεση, τα κείμενα που έγραψε ο λαός, το Σύνταγμα και τέτοια».

Η ΕΕ επισκέπτεται την Τουρκία - Συνάντηση Κάλας με Φιντάν

«Υπάρχουν ζητήματα στην Τουρκία με τις ελευθερίες, αλλά είναι στρατηγικός εταίρος»

«Έρχονται με το καλό. Στόχος η επανακινητοποίηση των σχέσεων ΕΕ- Τουρκίας» γράφει η εφημερίδα Hurriyet.

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα το 2030 θα έχει αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο

«Τα ελληνικά F-35 είναι αόρατα και το ΚΑΑΝ δεν είναι ισάξιο του F-35»

«Η Ελλάδα διαθέτει και RAFALE και εκσυγχρονισμένα F-16, η Τουρκία είναι σε αναμονή».

Σένα Αλκάν, παρουσιάστρια: «Αν δεν γίνει ο εκσυγχρονισμός των F-16, αν δεν εγκριθεί αυτό το πακέτο, κι αν δεν έρθουν στην Τουρκία τα F-35, το 2030 η αεροπορική υπεροχή θα περάσει στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η άποψη. Πού βρισκόμαστε και οι πρόσφατες αποφάσεις.. πού θα οδηγήσουν;

Τσαγλάρ Οζέρ, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιστανμπουλ Κεντ: «Η Ελλάδα διαθέτει 121 F-16, διαθέτουν 18 Mirage κι έχουν παραγγείλει 24 Rafale από τη Γαλλία παρέλαβαν τα 8. Έχουν ζητήσει 20 F-35, αυτό είναι σημαντική εξέλιξη και θα τα παραλάβουν το 2028-2030. Αυτή είναι η εικόνα. Διαθέτουν επίσης F-16 Viper. Εμείς ζητήσαμε την αγορά 40 F-16 Viper και τον εκσυγχρονισμό 79 F-16 και περιμένουμε από την εποχή της ένταξης της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ».

Σένα Αλκάν, παρουσιάστρια: «Μιλήσαμε για το KAAN Blok 10. Απέναντι (στην Ελλάδα) όμως υπάρχει το F-35. Πριν από λίγο είπατε ότι το θέμα του F-35 είναι ξεχωριστό. Λοιπόν, το F-35 είναι πράγματι ένα μαχητικό αεροσκάφος που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες από πλευράς δυνατοτήτων και επιχειρησιακής ικανότητας;».

Τσαγλάρ Οζέρ: «Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Δεν είμαι πιλότος, αλλά έχω μελετήσει αυτό το θέμα. Πριν έρθω εδώ, και πριν εμφανιστώ σε αυτές τις εκπομπές, συζήτησα εκτενώς το ζήτημα με φίλους μου που υπηρέτησαν ως πιλότοι μαχητικών στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, με πιλότους, στρατηγούς, καθώς και με συνταγματάρχες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του KAAN, αν και δεν φτάνουν αυτά του F-35, είναι αρκετά κοντά. Δηλαδή δεν είναι στο 100% ισάξιο με το F-35, αλλά και αυτό είναι μαχητικό πέμπτης γενιάς. Ποιο είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του F-35, κ. Σενά; Η εξαιρετικά χαμηλή παρατηρησιμότητά του από τα ραντάρ· είναι τόσο μικρή που μπορεί να πει κανείς πως είναι σχεδόν αόρατο στα ραντάρ».

«Καταργείστε τώρα τις απειλές πολέμου προς την Ελλάδα - Είναι απαράδεκτες»

Καιρίδης στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου μπροστά σε Ευρωπαίους προέδρους κοινοβουλίων

«Eπιτρέψτε μου να πω, είμαστε ειλικρινείς όταν απλώνουμε το χέρι της φιλίας. Ωστόσο, από το 1995, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, της οποίας έχετε την τιμή να ηγείστε, έχει εκδώσει διακήρυξη που συνιστά απειλή πολέμου κατά της χώρας μου, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο.

» Επιτρέψτε μου να πω με κάθε ειλικρίνεια, και ως ένθερμος υποστηρικτής της ελληνοτουρκικής φιλίας, ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο, αναχρονιστικό και επιζήμιο. Σας καλώ, ως Πρόεδρο του Τουρκικού Κοινοβουλίου, μαζί με τους αξιότιμους συναδέλφους σας, μεταξύ των οποίων και ο καλός μου φίλος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ένας πολύ έμπειρος πολιτικός που ηγείται της τουρκικής αντιπροσωπείας, να συνεργαστείτε ώστε να αρθούν, να καταργηθούν και να εγκαταλειφθούν αυτού του είδους οι απειλές πολέμου, γιατί στη σημερινή εποχή έχουμε ανάγκη από ενότητα περισσότερο από ποτέ.

Πηγή: skai.gr

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