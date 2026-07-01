ΠΑΣΟΚ: Αποτροπιασμός για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της ΝΔ

Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της ΝΔ και τις οικογένειές τους εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συνέντευξης Τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη «σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράσταση του κόμματος στις οικογένειες των στελεχών της ΝΔ.

«Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία» τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε «αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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