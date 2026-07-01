Η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα, υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός».

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία, από τη μία πλευρά, επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και, από την άλλη, υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα.

«Θα είμαι σαφής. Η επιχείρηση η οποία έχει γίνει έτσι ώστε να έχουμε μια περισσότερο λειτουργική σχέση με την Τουρκία είναι, κατά την άποψή μου, μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει απτά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως βασικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών, υπενθυμίζοντας την εικόνα που επικρατούσε πριν από λίγα χρόνια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως σημείωσε, τότε οι δομές φιλοξενίας ήταν υπερπλήρεις και οι συνθήκες διαβίωσης εξαιρετικά δύσκολες, ενώ σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει πλήρως.

«Σήμερα οι δομές αυτές είναι πρακτικά άδειες και αντ' αυτού έχουμε ένα τεράστιο ρεύμα Τούρκων επισκεπτών, οι οποίοι ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες», τόνισε, κάνοντας λόγο για σημαντική μείωση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και για βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές.

«Δεν έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, και κυρίως την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», είπε.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η ελληνική στρατηγική δεν εξαντλείται στη διατήρηση της ηρεμίας. «Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι την ενίσχυση των δικών μας εθνικών θέσεων», υπογράμμισε.

«Έχουμε φέρει στο τραπέζι ζητήματα που ουδέποτε υπήρχαν στη Μεταπολίτευση»

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η σημερινή πολιτική έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα υπέρ των ελληνικών θέσεων.

«Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η στάση η οποία ταυτοχρόνως δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη Μεταπολίτευση», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη Μεταπολίτευση διατηρούσαν δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία.

Μάλιστα, αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μη συζητεί με την Τουρκία», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έξι γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και πολύ καλά έπραττε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι τι συμβαίνει όταν έχουμε μια κατάσταση συνομιλίας με την Τουρκία», σημείωσε.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Το 2014 καταγράφηκαν περίπου 2.500 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι παραβιάσεις υπήρχαν πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάς. Εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να υποστηρίζεις τα εθνικά συμφέροντα και να θέτεις τα δικά σου εθνικά επιχειρήματα με τρόπο ωφέλιμο».

«Καμία υποχώρηση στα εθνικά ζητήματα»

Παράλληλα, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να μεταβάλει τις πάγιες εθνικές θέσεις.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση. Δεν το έχει πράξει και δεν πρόκειται να το πράξει ποτέ», τόνισε.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε πρωτοβουλίες που, όπως είπε, δεν είχαν υλοποιηθεί στα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης, όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και η συμφωνία με αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

«Ο πιο ασφαλής τρόπος να μην υπάρχει αντίδραση είναι να μην υπάρχει δράση. Αυτό όμως είναι μακριά από τη δική μας φιλοσοφία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν περίμενε πως οι συγκεκριμένες κινήσεις θα έμεναν αναπάντητες από την Άγκυρα.

Ο υπουργός σημείωσε πως η Τουρκία διατηρεί διαχρονικά τις ίδιες αναθεωρητικές θέσεις, όπως η «Γαλάζια Πατρίδα», οι γκρίζες ζώνες και το αίτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, όμως, όπως είπε, για πρώτη φορά η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραθέσει συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα.

«Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να αντιπαραβάλλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Διότι εμείς τολμήσαμε και τα φέραμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πλέον στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου, ενώ συμμετέχει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Σταδιακή ομαλοποίηση στο Στενό του Ορμούζ, παραμένουν ανοιχτά μέτωπα με Ιράν»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Όπως είπε, εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα προς επίλυση, όπως η διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, η κατάσταση στον Λίβανο, αλλά και το θέμα των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και των όρων σταδιακής αποδέσμευσής τους.

«Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε μια οριστική συμφωνία», ανέφερε, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας και περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και το σύνολο των βασικών αγαθών, καθώς σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο.

«Η αίσθηση την οποία έχω είναι ότι αυτό μπορεί πράγματι να πάρει αρκετές εβδομάδες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τους εταίρους της στην περιοχή και αξιοποιεί τον ρόλο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας περνά από τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας»

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Αλβανία, διευκρινίζοντας ότι οι πρόσφατες κινητοποιήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά την ελληνική εθνική μειονότητα, αλλά συνδέονται ευρύτερα με ζητήματα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Τόνισε, ωστόσο, ότι για την Ελλάδα το κορυφαίο ζήτημα παραμένει η ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής τίτλων ιδιοκτησίας στα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Όπως αποκάλυψε, έχει θέσει το θέμα τόσο στον υπουργό Εξωτερικών όσο και στον πρωθυπουργό της Αλβανίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας.

«Η πρόοδος της ενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά μέσα από τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας», υπογράμμισε.

Αναγνώρισε ότι έχουν γίνει ορισμένα θετικά βήματα, ξεκαθάρισε όμως πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Εάν δεν υπάρξει απτή και ουσιαστική πρόοδος στην απονομή τίτλων και στα περιουσιακά δικαιώματα, δεν θα υπάρξει και πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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