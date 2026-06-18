Ανακοίνωση εξέδωσε την Πέμπτη (18/6) η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα του Αργεντινού σούπερ σταρ, Χόρχε, απαντώντας παράλληλα στις φήμες και τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Μάλιστα, αναλυτές εικάζουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ίσως εξηγεί και τη συναισθηματική φόρτιση του αρχηγού της Αργεντινής στην αναμέτρηση με την Αλγερία, όταν μετά το πρώτο από τα τρία γκολ που σημείωσε ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Χόρχε Μέσι εκτός από πατέρας του Λιονέλ, υπήρξε για πολλά χρόνια ο βασικός διαχειριστής των επαγγελματικών υποθέσεων του 39χρονου άσου και ο βασικός σύνδεσμος με τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας δυσαρέσκεια για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και διακριτικότητας με την οποία ορισμένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν ένα αυστηρά ιδιωτικό και οικογενειακό θέμα. Η οικογένεια επιθυμεί να διευκρινίσει ότι μόνο οι πιο στενοί συγγενείς διαθέτουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του Χόρχε.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία δεν προέρχεται από την ίδια την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή».

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με έκκληση για υπευθυνότητα και σεβασμό, καθώς και με ευχαριστίες προς όσους έχουν εκφράσει τη στήριξή τους: «Ευχαριστούμε ειλικρινά για τις εκδηλώσεις αγάπης, σεβασμού και ενδιαφέροντος που έχουμε δεχθεί και ζητούμε να διαφυλαχθούν η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα και η προσωπική ζωή του Χόρχε και ολόκληρης της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

Πηγή: skai.gr

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