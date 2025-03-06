Με λουκ… έκπληξη εμφανίστηκε ο Άλβαρο Μοράτα.

Ο επιθετικός της Μίλαν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να γιορτάσει μαζί με τη σύζυγό του τα 30α της γενέθλια.

Στις αναρτήσεις που έκανε λοιπόν στα social media η Άλις Καμπέλο αποκαλύφθηκε η δραστική αλλαγή στο μαλλί του. Κι αυτό διότι αποφάσισε να γίνει ξανθός, με την πλατινέ απόχρωση να συγκεντρώνει ανάμεικτα σχόλια από τους θαυμαστές του.

