Με λουκ… έκπληξη εμφανίστηκε ο Άλβαρο Μοράτα.
Ο επιθετικός της Μίλαν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να γιορτάσει μαζί με τη σύζυγό του τα 30α της γενέθλια.
Στις αναρτήσεις που έκανε λοιπόν στα social media η Άλις Καμπέλο αποκαλύφθηκε η δραστική αλλαγή στο μαλλί του. Κι αυτό διότι αποφάσισε να γίνει ξανθός, με την πλατινέ απόχρωση να συγκεντρώνει ανάμεικτα σχόλια από τους θαυμαστές του.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.