Έγινε ξανθός ο Μοράτα: Το νέο… πλατινέ του λουκ - Δείτε φωτογραφία

Δραστική αλλαγή στην εμφάνισή του έκανε ο επιθετικός της Μίλαν

Αλβάρο Μοράτα

Με λουκ… έκπληξη εμφανίστηκε ο Άλβαρο Μοράτα.

Ο επιθετικός της Μίλαν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να γιορτάσει μαζί με τη σύζυγό του τα 30α της γενέθλια.

Στις αναρτήσεις που έκανε λοιπόν στα social media η Άλις Καμπέλο αποκαλύφθηκε η δραστική αλλαγή στο μαλλί του. Κι αυτό διότι αποφάσισε να γίνει ξανθός, με την πλατινέ απόχρωση να συγκεντρώνει ανάμεικτα σχόλια από τους θαυμαστές του.

Αλβάρο Μοράτα

Πηγή: sport-fm.gr

