Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης: «Τιτανομαχία» με άρωμα… τελικού

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις επιστρέφουν και ο Παναθηναϊκός AKTOR πέφτει στα... βαθιά, καθώς οι «πράσινοι» το βράδυ της Πέμπτης (21:45, 06/03, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime) θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Για το «τριφύλλι» βέβαια οι αναμετρήσεις με τη «βασίλισσα» φέρνουν μνήμες από την κατάκτηση του 7ου αστεριού στο Βερολίνιο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 95-80 και πανηγύρισε την κατάκτηση της κούπας.

Τώρα όμως η ιστορία για της δύο ομάδες είναι εντελώς διαφορετική με τον Παναθηναϊκό να θέλει τη νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ για να φτάσει στο 18-10 και να ισοφαρίσει τη Φενέρμπαχτσε που βρίσκεται τη 2η θέση. Η Ρεάλ όμως έχει μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη νίκη καθώς δυσκολεύεται αισθητά τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα και με 14-13 βρίσκεται στην 10η θέση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και μετράει εννέα απανωτές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και δείχνει έτοιμη να συνεχίσει σε αυτό ακριβώς το τέμπο απέναντι και στους Ισπανούς.

Όπως τόνισε και ο προπονητής των Μαδριλένων, Τσους Ματέο: «Ο Χουάντσο βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της ζωής του, ενώ ο Ναν είναι ένας ιδιαίτερος παίκτης που θέλει μεγάλη προσοχή». Εννοείται για όλα αυτά δεν έχει άδικο, καθώς και οι δύο τον τελευταίο καιρό βρίσκονται σε δαιμονιώδη κατάσταση και φαίνεται ότι μπορούν να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό σε άλλη μία νίκη. Επιπλέον σίγουρα οι παίκτες του Αταμάν θέλουν να πάρουν μία άτυπη ρεβάνς από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου, εκεί όπου η Ρεάλ επικράτησε με 90-86, για την 4η αγωνιστική του θεσμού.

Μπορεί η Ρεάλ φέτος να δείχνει μία ιδιαίτερα προβληματική εικόνα, όμως είναι πάντα επικίνδυνη και με ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ. Άλλωστε αυτό το έχει αποδείξει και μέσα στη σεζόν, διότι στα μεγάλα ματς είναι πάντοτε ανταγωνιστική, ακόμη και αν στο φινάλε μπορεί να χάνει στις λεπτομέρειες.

Αυτό ακριβώς θέλει να περάσει και στην ομάδα του ο Εργκίν Αταμάν με τον Τούρκο να δηλώνει πως «Η Ρεάλ έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην Ευρωλίγκα και θα χρειαστούμε τον κόσμο μας για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη σημαντική νίκη».

Στο πρόγραμμα της Πέμπτης (06/03) εννοείται πως δεσπόζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι και η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μιλάνο και τη Φενέρμπαχτσε (21:30), ενώ στο Μόναχο η Μπάγερν θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (21:30) με τον Πετρούσεφ να είναι αμφίβολος, ενώ Μπασκόνια και Ζάλγκιρις θα δώσουν τη δική τους «μονομαχία» (21:30).

Οι διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Έμιν Μογκούλκοτςκαι Μίλαν Νέντοβιτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη 05/03



Παρί-Μονακό 79-91

Πέμπτη 06/03



Μιλάνο-Φενέρμπαχτσε (21:30)

Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας (21:30)

Μπασκόνια-Ζάλγκιρις (21:30)

Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης (21:45)

Παρασκευή 07/03



Εφές-Μπολόνια (19:30)

Βιλερμπάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00)

Ολυμπιακός-Παρτιζάν (21:15)

Άλμπα-Μπαρτσελόνα (21:30)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.