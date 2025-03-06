Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μίτσιτς: Σενάρια επιστροφής στην Ευρώπη – Στο κόλπο και ο Παναθηναϊκός

Ο Σέρβος γκαρντ των Φοίνιξ Σανς εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής, με Παναθηναϊκό και Εφές στο προσκήνιο, σύμφωνα με την ισπανική "AS"

Βασίλιε Μίσιτς

Ο Βασίλιε Μίτσιτς βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής φημολογίας, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές που τον συνδέουν με πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη. Ο Σέρβος γκαρντ, που αγωνίζεται στους Φοίνιξ Σανς, φαίνεται να σκέφτεται ξανά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με δύο ομάδες να ξεχωρίζουν ως πιθανοί προορισμοί: ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν και η Ανατολού Εφές, όπου γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark