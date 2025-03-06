Ο Βασίλιε Μίτσιτς βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής φημολογίας, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές που τον συνδέουν με πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη. Ο Σέρβος γκαρντ, που αγωνίζεται στους Φοίνιξ Σανς, φαίνεται να σκέφτεται ξανά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με δύο ομάδες να ξεχωρίζουν ως πιθανοί προορισμοί: ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν και η Ανατολού Εφές, όπου γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

