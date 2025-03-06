Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης το τραγικό γεγονός της απώλειας ενός εκ των οπαδών της που ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξουν την ομάδα στον αποψινό, πρώτο αγώνα των «16» του Europa League απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σκωτσέζος φίλος των «διαμαρτυρόμενων» έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στην Πόλη, το βράδυ της Τετάρτης, παραμονή της αναμέτρησης...

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις τουρκικές και τις βρετανικές Αρχές» τόνισε η Ρέιντζερς στην τοποθέτησή της...

