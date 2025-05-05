Λογαριασμός
Επίσημα στην Γκόρνικ ως το 2027 ο Τσιριγώτης

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Θοδωρή Τσιριγώτη στην πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε, υπογράφοντας για την επόμενη διετία.

Τσιριγώτης

Στην Γκόρνικ Ζάμπρζε με κάθε επισημότητα ο Θοδωρής Τσιριγώτης. Ο 25χρονος στράικερ αποχωρεί από τον Ηρακλή και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική ομάδα, η οποία και ανακοίνωσε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο Τσιριγώτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο, με διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2027, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική σεζόν που έκανε με τη φανέλα του Ηρακλή στη Super League 2.

«Όταν μετακομίσω στην Γκόρνικ, θα παίζω εκτός Ελλάδας για πρώτη φορά, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Μίλησα με τον Γιάννη Μασούρα, ο οποίος αγωνίστηκε στην Γκόρνικ, μεταξύ άλλων. Είπε πολλά καλά πράγματα για τον σύλλογο», δήλωσε ο Τσιριγώτης στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Πολωνία ποδόσφαιρο
