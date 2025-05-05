O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην πιο μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού AKTOR για Euroleague

O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ AKTOR ΓΙΑ ΤΗ EUROLEAGUE.
H ώρα για την πιο μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού AKTOR στα Play offs της Euroleague έφθασε και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της καταιγιστικής δράσης.
Την Τρίτη (06/05) στις 21:45 ο επτάστερος υποδέχεται την Αναντολού Εφες σε έναν αγώνα δίχως αύριο.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ψάχνει τη νίκη που θα την στείλει στο Final-4 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς. Στην περιγραφή από το κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.
Μόλις ακουστεί η κόρνα της γραμματείας, σειρά έχουν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR –Αναντολού Εφές την Τρίτη στις 21:45, εδώ.
Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Το ραδιόφωνο που ξέρει τον δρόμο για το Άμπου Ντάμπι!
