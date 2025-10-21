Λογαριασμός
Στην έξοδο από τη Ρεάλ ο Φερνάντο - Ψάχνουν σέντερ από το «πάνω ράφι» οι Μαδριλένοι

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να αποδεσμεύσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να προχωρήσει στην απόκτηση ενός σέντερ για να καλύψει το κενό

Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχωρεί ο Φερνάντο - Ψάχνουν σέντερ οι Μαδριλένοι

Τις τελευταίες του ημέρες ως μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται πως διανύει ο Μπρούνο Φερνάντο.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι συνεργάτες του είναι απογοητευμένοι με την αγωνιστική εικόνα του Ανγκολέζου σέντερ, με την κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο έντονη τις τελευταίες ημέρες.

Ο άλλοτε ΝΒΑερ έμεινε εκτός από το ματς της Ευρωλίγκας με τη Μακάμπι και το παιχνίδι της Κυριακής για την ACB απέναντι στην Μπούργκος, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ένα βήμα κοντά στην... έξοδο από τους «μερένχες».

Πλέον, οι Μαδριλένοι έχουν στραφεί στην αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ από το... πάνω ράφι που θα μπορέσει να συμπληρώσει επάξια τον Έντι Ταβάρες.

 
