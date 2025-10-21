Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχωρεί ο Φερνάντο - Ψάχνουν σέντερ οι Μαδριλένοι

Τις τελευταίες του ημέρες ως μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται πως διανύει ο Μπρούνο Φερνάντο.



Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι συνεργάτες του είναι απογοητευμένοι με την αγωνιστική εικόνα του Ανγκολέζου σέντερ, με την κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο έντονη τις τελευταίες ημέρες.



Ο άλλοτε ΝΒΑερ έμεινε εκτός από το ματς της Ευρωλίγκας με τη Μακάμπι και το παιχνίδι της Κυριακής για την ACB απέναντι στην Μπούργκος, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ένα βήμα κοντά στην... έξοδο από τους «μερένχες».



Πλέον, οι Μαδριλένοι έχουν στραφεί στην αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ από το... πάνω ράφι που θα μπορέσει να συμπληρώσει επάξια τον Έντι Ταβάρες.

Real Madrid is looking for a center and will part ways with Bruno Fernando, I was told.



🏀Scariolo ha puesto la cruz a Bruno Fernando por su bajo rendimiento, según hemos confirmado, y el Real Madrid acelera estos días la contratación de un pívot

➡️https://t.co/Nj45jXkyN4
October 21, 2025

