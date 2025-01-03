Δεν… κρατιέται ο Λεσόρ: Πήγε για προπόνηση στο ΟΑΚΑ

Τι και αν πριν από δύο, μόλις, εβδομάδες, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση, λόγω του κατάγματος περόνης που υπέστη στο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο την Μπασκόνια;

Ο Ματίας Λεσόρ, για τον οποίο και ο λόγος, δεν… κρατιέται και, προκειμένου να επανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους όσο πιο γρήγορα γίνεται, αποφάσισε να επιστρέψει στις προπονήσεις άμεσα.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ των πρωταθλητών Ευρώπης βρέθηκε σήμερα (03/01) στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και έκανε ασκήσεις με την μπάλα, με τους συνεργάτες του Εργκίν Αταμάν.

Προφανώς, όχι σε υψηλή ένταση, αλλά αρκούντως ενδεικτικές της πολύ μεγάλης θέλησης του Λεσόρ να μην χάσει ούτε λίγο χρόνο, ως προς την επάνόδό στην δράση…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.