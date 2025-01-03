Με Τσιμίκα το... top-6 του Σαλάχ για τους φίλους που έκανε στο ποδόσφαιρο!

Την ώρα που όλη η ποδοσφαιρική υφήλιος παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υπόθεση του μέλλοντος του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ, ο Αιγύπτιος αποκάλυπτε σε συνέντευξή του ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα.

Μιλώντας στο μεξικανικό TNT Sports, ο Φαραώ έκανε αρχικά ιδιαίτερη μνεία στον Εντέν Αζάρ, με τον οποίον είχε συνυπάρξει παλαιότερα στην Τσέλσι, ενώ ακολούθως αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του στους «κόκκινους».

Πρώτος εξ αυτών, ο Κώστας Τσιμίκας, με τον Σαλάχ να εξηγεί πως οι δυο τους είναι πολύ κοντά, με τους Σόμποσλαϊ, Φαν Ντάικ, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ρόμπερτσον να μπαίνουν κι αυτοί στο... top-6 του ηγέτη της Λίβερπουλ.

