Με Τσιμίκα το... top-6 του Σαλάχ για τους φίλους που έκανε στο ποδόσφαιρο!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμπεριέλαβε τον Κώστα Τσιμίκα στους καλύτερους φίλους που έχει κάνει από το ποδόσφαιρο

Την ώρα που όλη η ποδοσφαιρική υφήλιος παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υπόθεση του μέλλοντος του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ, ο Αιγύπτιος αποκάλυπτε σε συνέντευξή του ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα.

Μιλώντας στο μεξικανικό TNT Sports, ο Φαραώ έκανε αρχικά ιδιαίτερη μνεία στον Εντέν Αζάρ, με τον οποίον είχε συνυπάρξει παλαιότερα στην Τσέλσι, ενώ ακολούθως αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του στους «κόκκινους».

Πρώτος εξ αυτών, ο Κώστας Τσιμίκας, με τον Σαλάχ να εξηγεί πως οι δυο τους είναι πολύ κοντά, με τους Σόμποσλαϊ, Φαν Ντάικ, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ρόμπερτσον να μπαίνουν κι αυτοί στο... top-6 του ηγέτη της Λίβερπουλ.

