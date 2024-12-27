Παναθηναϊκός: «Σημαντικό για τον Βιτόρια ότι θα δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές του»

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρθηκε στην απαραίτητη ενίσχυση που χρειάζονται οι «πράσινοι» στη θέση του φορ, τονίζοντας ότι οι στόχοι με τους οποίους ασχολείται ο Παναθηναϊκός είναι συγκεκριμένοι με τις διαδικασίες να κινούνται κανονικά, ενώ πρόσθεσε ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα, το «τριφύλλι» αναζητά μόνο κεντρικό επιθετικό.



Υπενθύμισε μεταξύ άλλων ότι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επιστρέφουν στις προπονήσεις από το Σάββατο (28/12) και έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι για πρώτη φορά κατά τη δίμηνη παρουσία του στον «πράσινο» πάγκο, ο Ρουί Βιτόρια θα δουλέψει με το πλήρες ρόστερ του και για μεγάλο χρονικό διάστημα!



Ακούστε όσα ανέφερε ο Νίκος Αθανασίου:

