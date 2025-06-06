Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Αταμάν δεν πήρε το λάβαρο των ερυθρόλευκων

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο ΟΑΚΑ, στον τρίτο τελικό του φετινού πρωταθλήματος και με τις δύο ομάδες να έχουν πανηγυρίσει από μία νίκη στη σειρά!



Λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου ματς και μετά από την καθιερωμένη χειραψία των δύο προπονητών, ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αρχικά δεν χαιρέτησε τον κόουτς των «ερυθρόλευκων», αρνήθηκε να πάρει το λάβαρο του Ολυμπιακού από τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα!

Πηγή: skai.gr

