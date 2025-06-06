Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αρνήθηκε να πάρει το λάβαρο του Ολυμπιακού από τον Μπαρτζώκα ο Αταμάν - Δείτε βίντεο

Λίγο πριν από την έναρξη του τρίτου τελικού στο ΟΑΚΑ και μετά την καθιερωμένη χειραψία των προπονητών, ο Εργκίν Αταμάν δεν πήρε πήρε το λάβαρο του Ολυμπιακού

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Αταμάν δεν πήρε το λάβαρο των ερυθρόλευκων

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο ΟΑΚΑ, στον τρίτο τελικό του φετινού πρωταθλήματος και με τις δύο ομάδες να έχουν πανηγυρίσει από μία νίκη στη σειρά!

Λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου ματς και μετά από την καθιερωμένη χειραψία των δύο προπονητών, ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αρχικά δεν χαιρέτησε τον κόουτς των «ερυθρόλευκων», αρνήθηκε να πάρει το λάβαρο του Ολυμπιακού από τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark