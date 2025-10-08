Η ποδοσφαιρική καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μια σειρά από ορόσημα, από τη μεταγραφή-ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης έως το γεγονός ότι έχει σημειώσει περισσότερα γκολ σε διοργανώσεις από κάθε άλλον στην ιστορία. Τώρα, σημείωσε μια ακόμη τεράστια επιτυχία - εκτός γηπέδου αυτή τη φορά- καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, όπως υπογραμμίζει το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια περισσοτέρων από δύο δεκαετιών σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους, ο 40χρονος Πορτογάλος δεν έκρυψε ποτέ την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τη φήμη του, εξασφαλίζοντας επικερδείς συνεργασίες με εταιρείες όπως η Armani και η Nike. Ωστόσο, είναι τώρα —στο λυκόφως της καριέρας του— που έχει εκτοξευθεί στην κορυφή των πλουσιότερων αθλητών, υπογράφοντας νέα επέκταση συμβολαίου τον Ιούνιο με τη σαουδαραβική ομάδα Al-Nassr, έναντι άνω των 400 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η καθαρή περιουσία του Ρονάλντο έχει πλέον αυξηθεί στα 1,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), ο οποίος αποτιμά για πρώτη φορά τον πλούτο του, καθιστώντας τον, τον πρώτο ποδοσφαιριστή που επιτυγχάνει αυτό το ρεκόρ.

Για μεγάλο διάστημα, εκείνος και ο Λιονέλ Μέσι —με τον οποίο έχει αναμετρηθεί για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη— είχαν παρόμοιες απολαβές. Όμως, οι πορείες τους απέκλιναν θεαματικά το 2023, όταν ο Ρονάλντο μετακόμισε στον Κόλπο και ο Μέσι εντάχθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS. Παρ’ όλα αυτά, ο Αργεντινός αναμένεται να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην αμερικανική ομάδα μετά την αποχώρησή του, κάτι που θα μπορούσε εκ νέου να τον φέρει στο ίδιο επίπεδο με τον παλιό του αντίπαλο.

Ο Ρονάλντο εξέπληξε πολλούς όταν εντάχθηκε στη σχετικά άγνωστη Al-Nassr του Ριάντ, δηλώνοντας —με τη χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση— ότι αναζητούσε «μια νέα πρόκληση», έχοντας ήδη «κερδίσει τα πάντα» στην Ευρώπη.

Αν και κάποιοι αμφισβήτησαν τα αγωνιστικά του κίνητρα, η μεταγραφή αυτή ξεκλείδωσε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς και τις υψηλότερες μέσες ετήσιες αποδοχές αθλητή. Οι αποδοχές στη Σαουδική Αραβία είναι αφορολόγητες, ενώ το συμβόλαιο του Ρονάλντο φέρεται να περιλαμβάνει προνόμια όπως μετοχικό ποσοστό στον σύλλογο και πρόσβαση σε ιδιωτικό αεροσκάφος.

Ο Μιγκέλ Μάρκες, ο οποίος διαχειρίζεται μέρος της περιουσίας του Ρονάλντο μέσω της εταιρείας LMcapital Wealth Management με έδρα τη Λισαβόνα, αρνήθηκε να σχολιάσει την καθαρή του περιουσία. Η αποτίμηση του Bloomberg λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα από την καριέρα του, καθώς και τις επενδύσεις και τις εμπορικές συμφωνίες του, προσαρμοσμένες στους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και τις επιδόσεις των αγορών.

Φτωχά παιδικά χρόνια

Ακόμη και μέσα στη χιονοστιβάδα χρημάτων που έχει κατακλύσει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, η οικονομική άνοδος του Ρονάλντο υπήρξε κατακόρυφη. Μεγάλωσε στη φτώχεια στο νησί της Μαδέρας, εγκαταλείποντας το σχολείο σε ηλικία 14 ετών για να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο.

Μετά τη μετακίνησή του στην ηπειρωτική Πορτογαλία, απέκτησε φήμη με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, προτού ενταχθεί σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και ανέλθει στις πρώτες θέσεις των υψηλότερα αμειβόμενων παικτών. Αυτό περιελάμβανε τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2003 και τη Ρεάλ Μαδρίτης έξι χρόνια αργότερα, όπου υπέγραψε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια της εποχής.

Ο Αουρέλιο Περέιρα, που τον ανακάλυψε για τη Σπόρτινγκ, τον θυμάται ως ντροπαλό, λεπτό αγόρι με εξωπραγματικό ταλέντο, που του χάρισε το παρατσούκλι «UFO». Σήμερα, η Μαδέρα διαθέτει το Διεθνές Αεροδρόμιο Κριστιάνο Ρονάλντο, το Μουσείο CR7 και το Ξενοδοχείο Pestana CR7.

Ο Ρονάλντο, που πήρε το όνομά του από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, έχει αποκομίσει πάνω από 550 εκατ. δολάρια σε μισθούς μεταξύ 2002 και 2023. Υπέγραψε επίσης δεκαετές συμβόλαιο με τη Nike αξίας σχεδόν 18 εκατ. δολαρίων ετησίως, καθώς και άλλες εμπορικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η Armani και η Castrol, που προσέθεσαν πάνω από 175 εκατ. δολάρια στην περιουσία του. Η μεταγραφή του στην Al-Nassr το 2023 του απέφερε περίπου 200 εκατ. δολάρια ετησίως σε αφορολόγητους μισθούς και μπόνους, καθώς και μπόνους υπογραφής 30 εκατ. δολαρίων.

Ο Μέσι, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg, έχει αποκομίσει πάνω από 600 εκατ. δολάρια προ φόρων σε μισθούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατ. δολαρίων ετησίως εγγυημένων αποδοχών από το 2023. Λέγεται επίσης ότι διαθέτει συμφωνία συμμετοχής στα έσοδα με την Apple.

Οι εγγυημένες αποδοχές του Μέσι τις τελευταίες δύο σεζόν αντιστοιχούν μόλις στο ένα δέκατο των εισοδημάτων του Ρονάλντο την ίδια περίοδο. Και οι δύο έχουν επωφεληθεί από τεράστια αύξηση μισθών σε σχέση με προηγούμενους αστέρες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος κέρδισε περίπου 100 εκατ. δολάρια πριν αποσυρθεί το 2013.

Εκπρόσωποι των Μέσι και Μπέκαμ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο, σημειώνει το Bloomberg.

Όσον αφορά τη διαχείριση και επένδυση της περιουσίας του, ο Ρονάλντο φαίνεται να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Μάρκες, πρώην στέλεχος ελβετικής τράπεζας, που σήμερα εργάζεται από γραφείο πάνω από το κατάστημα Louis Vuitton στη λεωφόρο Avenida da Liberdade της Λισαβόνας. Η εταιρεία του Μάρκες έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το 2018.

