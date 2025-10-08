Αταμάν: «Τώρα έχει σημασία η νίκη όχι η εμφάνιση»

Τα… ροζ φύλλα αγώνα και όχι οι καλές εμφανίσεις είναι το ζητούμενο την δεδομένη χρονική στιγμή για τον Παναθηναϊκό AKTOR, προκειμένου να φτάσει στον μεγάλο στόχο που είναι αφενός η παρουσία στο Final-4 και αφετέρου η κατάκτηση της φετινής Euroleague!



Αυτό επισήμανε ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν, στις... καθιερωμένες δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου, στο περιθώριο της αναχώρησης του «επτάστερου» για τη Βιτόρια…

Μάλιστα, με αφορμή το αυριανό (09/10) ματς με την Μπασκόνια, ο Τούρκος τεχνικός ξεκαθάρισε πως, για εκείνον, δεν έχουν σημασία τα λεπτά συμμετοχής του κάθε παίκτη του, αλλά το πόσο «γεμάτο» είναι το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:

Για το ματς με την Μπακόνια: «Στη Euroleague κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι η Μπασκόνια δεν έχει νικήσει κάποιο ματς ακόμη, αλλά είναι και αλήθεια ότι έχασε το ματς με τον Ολυμπιακό στην έδρα της τα τελευταία λεπτά. Έχουν παίκτες σκόρερ και παίκτες που τρέχουν το γήπεδο. Έχουν λοιπόν ένα επικίνδυνο παιχνίδι τρανζίσιον. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να ελέγξουμε το παιχνίδι. Και κάθε νίκη, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ σημαντική».



Για το πόσο εύκολο είναι να βελτιώνεται η ομάδα του: «Αυτή τη σεζόν η Euroleague είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν 38 παιχνίδια. Και πιστεύω ότι εντάξει, ίσως δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε γιατί οι περισσότεροι παίκτες ήταν στο Eurobasket και αμέσως μετά στην Αυστραλία ταξίδεψε η μισή ομάδα γιατί κάποιοι παίκτες παρέμειναν στην Αθήνα με πρόβλημα τραυματισμού αλλά κανένα πρόβλημα, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι σε κάθε παιχνίδι οι παίκτες θα καταλαβαίνουν το σύστημά μας και κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε στο παιχνίδι μας και θα είμαστε καλύτεροι. Φυσικά, κανείς τώρα στην Ευρωλίγκα, όπως βλέπετε, κανείς δεν είναι έτοιμος, κανείς δεν παίζει καλό μπάσκετ. Οπότε δεν είναι σημαντικό να είσαι πολύ καλός αυτή την περίοδο. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε πολύ καλοί στο δεύτερο μέρος της Euroleague. Αλλά τώρα είναι σημαντικό, είτε παίξεις καλά είτε όχι να προσπαθήσεις να βρει τρόπο να νικήσεις το παιχνίδι και να πάρεις τους δύο βαθμούς».



Για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα: «Βέβαια, τώρα το πρόβλημά μας είναι η άμυνα. Αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα. Αλλά η άμυνα είναι ομαδική δουλειά και η ομάδα πρέπει να δώσει περισσότερα παιχνίδια, πρέπει να προπονηθεί περισσότερο μαζί. Ελπίζω ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιώνουμε την άμυνά μας γιατί και η άμυνά μας θα είναι πολύ σημαντική για το παιχνίδι μετάβασης στον αιφνιδιασμό».



Για το πόσο εύκολο είναι να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής: «Όλοι είναι υγιείς, οπότε τώρα είναι δύσκολο. Αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Έτσι θα ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν αν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υγείας, πρόβλημα απόδοσης, θα είμαστε άνετοι λόγω του μεγάλου ρόστερ που έχουμε. Γιατί στόχος μας δεν είναι να κερδίσουμε ένα ή δύο παιχνίδια. Στόχος μας είναι να συμμετάσχουμε στο Final-4 και μετά να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Έτσι, αν έχεις ένα τέτοιο ρόστερ κάθε φορά, θα είσαι άνετος. Φυσικά, είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να διανεμηθούν δύο λεπτά. Και εντάξει, θα βρούμε τον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι η κατανομή των λεπτών για μένα είναι σημαντική για να κερδίσω το παιχνίδι. Ίσως κάποια παιχνίδια κάποιοι παίκτες δεν θα παίξουν, αλλά μετά ίσως στα άλλα παιχνίδια παίζουν 30, 35 λεπτά. Για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό να δίνω λεπτά στον παίκτη, για μένα είναι σημαντικό να βρω τους καλύτερους παίκτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να προσπαθήσω να κερδίσω το παιχνίδι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.