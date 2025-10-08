Ιταλία: Ο προπονητής της Κ21 της εθνικής βάζει τους παίκτες να προπονούνται με ένα μάτι κλειστό

Λογαριασμός
Ο προπονητής της Κ21 της εθνικής Ιταλίας βάζει τους παίκτες να προπονούνται με το ένα μάτι κλειστό

Εντύπωση έχει κάνει η απόφαση του Σίλβιο Μπαλντίνι να… υποχρεώνει τους παίκτες της Κ21 της Ιταλίας να προπονούνται με το ένα μάτι κλειστό!

«Η μέθοδος Μπαλνίνι στην Κ21 της Ιταλίας. Προπονώντας και το μυαλό»…

Αυτός είναι ένας από τους τίτλους στην Ιταλία σχετικά με την καινοτόμα απόφαση που έχει λάβει και εφαρμόζει ο Σίλβιο Μπαλντίνι. Πρόκειται για τον προπονητή της Κ21 της εθνικής ομάδας της Ιταλίας ο οποίος έβαλε τους παίκτες του στις προπονήσεις να λαμβάνουν μέρος με το ένα μάτι κλειστό.

Η κίνηση αυτή φυσικά και αποτέλεσε θέμα συζήτησης στη γειτονική χώρα και στα ΜΜΕ της χώρας αναζητώντας τον λόγο που τον οδήγησε στην κίνηση αυτή. Τι ανακάλυψαν;


Η απόφασή, λοιπόν, να συμμετέχουν οι παίκτες στις προπονήσεις με το ένα μάτι κλειστό εκτιμάται ως μια κίνηση που τους εξελίσσει καθώς αναπτύσσει κάποια χαρακτηριστικά που χρειάζονται έντονα στο παιχνίδι.

Τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η μέθοδος αυτή προπόνησης, βελτιώνει την ισορροπία, την νευρομυϊκή ικανότητα και συνεργασία, την προσοχή και την συγκέντρωση ενώ μειώνει την αίσθηση της μυϊκής κόπωσης.

Να επισημάνουμε ότι η μέθοδος αυτής προπόνησης εδω και χρόνια χρησιμοποιείται στην πυγμαχία και σε άλλα μαχητικά αθλήματα.

