Ιταλία: Ο προπονητής της Κ21 της εθνικής βάζει τους παίκτες να προπονούνται με ένα μάτι κλειστό

Αυτός είναι ένας από τους τίτλους στην Ιταλία σχετικά με την καινοτόμα απόφαση που έχει λάβει και εφαρμόζει ο Σίλβιο Μπαλντίνι. Πρόκειται για τον προπονητή της Κ21 της εθνικής ομάδας της Ιταλίας ο οποίος έβαλε τους παίκτες του στις προπονήσεις να λαμβάνουν μέρος με το ένα μάτι κλειστό.

Η κίνηση αυτή φυσικά και αποτέλεσε θέμα συζήτησης στη γειτονική χώρα και στα ΜΜΕ της χώρας αναζητώντας τον λόγο που τον οδήγησε στην κίνηση αυτή. Τι ανακάλυψαν;

Il 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐢𝐧𝐢 per l’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐔𝟐𝟏 🇮🇹

Allenare la mente 🧠



L’allenamento degli azzurrini con la benda ad un occhio, che serve ad implementare l’equilibrio, la coordinazione neuromuscolare, l’attenzione e a ridurre la percezione della stanchezza fisica ⚽️… pic.twitter.com/DowIvrlqWE — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 7, 2025



Η απόφασή, λοιπόν, να συμμετέχουν οι παίκτες στις προπονήσεις με το ένα μάτι κλειστό εκτιμάται ως μια κίνηση που τους εξελίσσει καθώς αναπτύσσει κάποια χαρακτηριστικά που χρειάζονται έντονα στο παιχνίδι.

Τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η μέθοδος αυτή προπόνησης, βελτιώνει την ισορροπία, την νευρομυϊκή ικανότητα και συνεργασία, την προσοχή και την συγκέντρωση ενώ μειώνει την αίσθηση της μυϊκής κόπωσης.

Να επισημάνουμε ότι η μέθοδος αυτής προπόνησης εδω και χρόνια χρησιμοποιείται στην πυγμαχία και σε άλλα μαχητικά αθλήματα.

