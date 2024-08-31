Γνωστό έγινε το πρόγραμμα για το Champions League για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το οποίο αναμένεται ιστορικό εξαιτίας του νέου format με το league phase!

Στην πρεμιέρα ξεχωρίζουν τα σπουδαία ματς της Μίλαν με τη Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι με την Ίντερ, remake του τελικού του 2023 στην Κωνσταντινούπολη όπου οι «πολίτες» κατέκτησαν για πρώτη φορά το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά».

Σε τρεις δόσεις η πρώτη αγωνιστική (17-19/09), κάτι που σημαίνει πως θα έχουμε αναμετρήσεις για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και την Πέμπτη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας και συνολικά της πρώτης φάσης:

1η αγωνιστική

17/09

19:45, Γιούνγκ Μπόις - Άστον Βίλα

19:45, Γιουβέντους - PSV

22:00, Μπάγερν - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00, Μίλαν - Λίβερπουλ

22:00, Ρεάλ Μαδρίτης - Στουτγκάρδη

22:00, Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Λιλ



18/09



19:45: Σπάρτα Πράγας - Σάλτσμπουργκ

19:45, Μπολόνια - Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Σέλτικ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00, Μπριζ - Ντόρτμουντ

22:00, Μάντσεστερ Σίτι - Ίντερ

22:00, Παρί Σεν Ζερμέν - Τζιρόνα



19/09



19:45, Φέγενοορντ - Μπενφίκα

19:45, Ερυθρός Αστέρας - Μπενφίκα

22:00, Μονακό - Μπαρτσελόνα

22:00, Αταλάντα, Άρσεναλ

22:00, Ατλέτικο Μαδρίτης - Λειψία

22:00, Μπρεστ - Στουρμ Γκραζ



2η αγωνιστική



01/10



19:45 Ζάλτσμπουργκ - Μπρεστ

19:45 Στουτγκάρδη - Σπάρτα Πράγας

22:00 Άρσεναλ - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μίλαν

22:00 Ντόρτμουντ - Σέλτικ

22:00 Μπαρτσελόνα - Γιούνγκ Μπόιζ

22:00 Ίντερ - Ερυθρός Αστέρας

22:00 Αϊντχόφεν - Σπόρτινγκ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μάντσεστερ Σίτι



02/10



19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ - Αταλάντα

19:45 Τζιρόνα - Φέγενορντ

22:00 Άστον Βίλα - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Μονακό

22:00 Λίβερπουλ - Μπολόνια

22:00 Λιλ - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Λειψία - Γιουβέντουυς

22:00 Στουρμ Γκρατς - Μπριζ

22:00 Μπενφίκα - Ατλέτικο Μαδρίτης



3η αγωνιστική



22/10



19:45 Μίλαν-Μπριζ

19:45 Μονακό-Ερυθρός Αστέρας

22:00 Άρσεναλ-Σαχτάρ

22:00 Άστον Βίλα-Μπολόνια

22:00 Τζιρόνα-Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Γιουβέντους-Στουτγάρδη

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Αϊντχόφεν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Ντόρτμουντ

22:00 Στουρμ Γκρατς-Σπόρτινγκ



23/20



19:45 Αταλάντα-Σέλτικ

19:45 Μπρεστ-Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Λιλ

22:00 Γιουνγκ Μπόις-Ίντερ

22:00 Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Σάλτσμπουργκ-Ντιναμο Ζάγκρεμπ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Σπάρτα Πράγας

22:00 Λειψία-Λίβερπουλ

22:00 Μπενφίκα-Φέγενοορντ



4η αγωνιστική



05/11



19:45, PSV - Τζιρόνα

19:45, Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00, Μπολόνια - Μονακό

22:00, Ντόρτμουντ - Στουρμ Γκραζ

22:00, Σέλτικ - Λειψία

22:00, Λίβερπουλ - Λεβερκούζεν

22:00, Λιλ - Γιουβέντους

22:00, Ρεάλ Μαδρίτης - Μίλαν

22:00, Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μάντσεστερ Σίτι



06/11



19:45, Μπριζ - Άστον Βίλα

19:45, Σαχτάρ - Γιούνγκ Μπόις

22:00, Σπάρτα Πράγας - Μπρεστ

22:00, Μπάγερν - Μπενφίκα

22:00, Ίντερ - Άρσεναλ

22:00, Φέγενοορντ - Σάλτσμπουργκ

22:00, Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα

22:00, Παρί Σεν Ζερμέν - Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00, Στουτγκάρδη - Αταλάντα



5η αγωνιστική



26/11



19:45 Σπάρτα Πράγας - Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μίλαν

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ζάλτσμπουργκ

22:00 Γιούνγκ Μπόιζ - Αταλάντα

22:00 Μπαρτσελόνα - Μπρεστ

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Ίντερ - Λειψία

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Φέγενορντ

22:00 Σπόρτινγκ - Άρσεναλ



27/11



19:45 Ερυθρός Αστέρας - Στουτγκάρδη

19:45 Στουρμ Γκρατς - Τζιρόνα

22:00 Μονακό - Μπενφίκα

22:00 Άστον Βίλα - Γιουβέντους

22:00 Μπολόνια - Λιλ

22:00 Σέλτικ - Μπριζ

22:00 Ντινάμο Ζάγκρεμπ

22:00 Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ



6η αγωνιστική



10/12



19:45 Τζιρόνα-Λίβερπουλ

19:45 Ντιναμο Ζάγκρεμπ-Σέλτικ

22:00 Αταλάντα-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ίντερ

22:00 Μπριζ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Σάλτσμπουργκ-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Σαχτάρ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λειψία-Αστον Βίλα

22:00 Μπρεστ-Αϊντχόφεν



11/12



19:45 Ατλέτικο Μαδρίτης-Σλόβαν Μπρατισλάβας

19:45 Λιλ Στουρμ Γκρατς

22:00 Μίλαν-Ερυθρός Αστέρας

22:00 Άρσεναλ-Μονακό

22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μπαρτσελόνα

22:00 Φέγενοορντ-Σπάρτα Πράγας

22:00 Γιουβέντους-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπενφίκα-Μπολόνια

22:00 Στουργάρδη-Γιουνγκ Μπόις



7η αγωνιστική



21/01



19:45 Μονακό-Άστον Βίλα

19:45 Αταλάντα-Στουρμ Γκρατς

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00 Μπολόνια-Μπορούσια Ντόρτμουντ

22:00 Μπριζ-Γιουβέντους

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Αϊντχόφεν

22:00 Λίβερπουλ-Λιλ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στουτγάρδη

22:00 Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα



22/01



19:45 Σαχτάρ-Μπρεστ

19:45 Λειψία-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Μίλαν-Τζιρόνα

22:00 Σπάρτα Πράγας-Ίντερ

22:00 Άρσεναλ-Ντιναμο Ζάγκρεμπ

22:00 Σέλτικ-Γιουνγκ Μπόις

22:00 Φέγενοορντ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Σάλτσμπουργκ



8η αγωνιστική



29/01



22:00 Άστον Βίλα-Σέλτικ

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν-Σπάρτα Πράγας

22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ-Σαχτάρ

22:00 Γιουνγκ Μπόις-Ερυθρός Αστέρας

22:00 Μπαρτσελόνα-Αταλάντα

22:00 Μπαγερν Μονάχου-Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Ίντερ-Μονακό

22:00 Σάλτσμπουργκ-Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Τζιρόνα-Άρσεναλ

22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μίλαν

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Λίλ-Φέγενοορντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Μπριζ

22:00 Αϊντχόφεν-Λίβερπουλ

22:00 Στουρμ Γκρατς-Λειψία

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπολόνια

22:00 Μπρεστ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Στουργάρδη-Παρί Σεν Ζερμέν

