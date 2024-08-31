Για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League, για τη μεγάλη πρόκριση επί της Λανς και για πολλά άλλα μίλησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Monoba» το μεσημέρι του Σαββάτου (31/8).
Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στο πιο μεγάλο ευρωπαϊκό ματς του «τριφυλλιού» με τους Λονδρέζους επισημαίνοντας πως «νομίζω ότι θα κάνουμε τρομερό ματς με την Τσέλσι», ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία και στον Πελίστρι.
