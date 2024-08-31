Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη Χρ. Γκέντζου για το χάλκινο μετάλλιο: «Έγραψε ιστορία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες»

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Ολυμπιονίκη με ανάρτησή του στο Χ

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη Χριστίνα Γκέντζου για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Τάε Κβον Ντο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο «Χ» ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Καλή αρχή και στους Παραολυμπιακούς με την πρώτη μας διάκριση! Η Χριστίνα Γκέντζου με τις επιδόσεις της στο Τάε Κβον Ντο έγραψε ιστορία, φέρνοντας στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο. Χίλια μπράβο!».

