Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη Χριστίνα Γκέντζου για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Τάε Κβον Ντο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο «Χ» ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Καλή αρχή και στους Παραολυμπιακούς με την πρώτη μας διάκριση! Η Χριστίνα Γκέντζου με τις επιδόσεις της στο Τάε Κβον Ντο έγραψε ιστορία, φέρνοντας στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο. Χίλια μπράβο!».

Πηγή: skai.gr

