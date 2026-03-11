Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μάντσεστερ Σίτι και με χατρ τρικ του Βαλβέρδε στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε 3-0 την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα που θα κληθεί να παλέψει για την ανατροπή του αιώνα στη ρεβάνς, αν θέλει να προκριθεί στους «8» του Champions League.

Αντίστοιχο προβάδισμα πήρε και η απίθανη Μπόντο Γκλιμτ που νίκησε εύκολα τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 3-0 στη Νορβηγία στο πολυσυζητημένο πλαστικό της χλοοτάπητα.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν συνέτριψε 5-2 την Τσέλσι και έκανε αντίστοιχο βήμα πρόκρισης. Οι τρεις αυτές ομάδες με τις νίκες με τρία γκολ διαφορά δύσκολα θα χάσουν την πρόκριση.

Ανοιχτοί λογαριασμοί έμειναν στη μονομαχία μεταξύ Λεβερκούζεν και Άρσεναλ, μετά το 1-1 της Γερμανίας.

