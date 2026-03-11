Τελικός Challenge Cup Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός έχασε 3-2 από την Βαλεφόλια αλλά ελπίζει βάσιμα

Άγγιξε μυθική ανατροπή, λύγισε στο tie break, αλλά μπορεί την κούπα του Challenge Cup στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός! Σε ένα ματς που του πήγαν όλα στραβά, τα κορίτσια με τα πράσινα έβγαλαν χαρακτήρα, ισοφάρισαν δυο φορές, αλλά λύγισαν στο tie break από τη Βαλεφόλια την οποία περιμένει στις 18 Μαρτίου στη Γλυφάδα. Η ελληνική ομάδα θα κατακτήσει την κούπα αν νικήσει 3-0 ή 3-1 σετ, ενώ αν νικήσει 3-2 η κούπα θα κριθεί στο «χρυσό σετ». Οι Ιταλίδες θα πανηγυρίσουν με οποιοδήποτε νικηφόρο αποτέλεσμα.

Η Βαλεφόλια μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, προσπαθώντας να πιέσει την υποδοχή του Παναθηναϊκού και το κατάφερε παίρνοντας αρκετές φορές αέρα δυο πόντων, τους οποίους ωστόσο κάλυπταν οι παίκτριες του Κιαπίνι. Το «τριφύλλι» δεν μπορούσε να πάρει εύκολα προβάδισμα στο σκορ, με την Μπίτσι και την Ομορούγι να δημιουργούν αρκετά προβλήματα, ωστόσο οι λύσεις ερχόντουσαν, τόσο από την Λαμπκόφσκα και την Παπαγεωργίουπου ισοφάριζαν και πήραν και πρώτη φορά προβάδισμα στο 11-10. Όμως από το σημείο εκείνο και έπειτα η Βαλεφόλια, βρήκε πολλές καλές άμυνες, θωράκισε πολύ καλά τα σερβίς της και κατάφερε με την Μπίτσι και την Μπούτιγκαν να πάρει αέρα επτά πόντων αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει για δεύτερη φορά τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός βρήκε κάποιους κρίσιμους πόντους με την Μπένετ και τη Σάμανταν, ροκανίζοντας τη διαφορά, ωστόσο παρότι έσβησε το πρώτο set ball των Ιταλίδων και είχε την ευκαιρία με χαλασμένη υποδοχή να κόψει και δεύτερο, η Παπαγεωργίου, έκανε λάθος σε «πέναλτι» με το σετ να πηγαίνει με 25-20 στη Βαλεφόλια.

Πολύ πιο ψύχραιμος και ξεκάθαρα πιο «διαβασμένος» ο Παναθηναϊκός πήρε βοήθειες από πολλές παίκτριες που μετατράπηκαν σε πρωταγωνίστριες του ματς. Ο Κιαπίνι άνοιξε το ροτέισον και οι «πράσινες» πήραν από την αρχή προβάδισμα με διαφορές τριών και τεσσάρων πόντων, έχοντας ως μεγάλη πρωταγωνίστρια την Μόνικα Λαμπκόφσκα που έβρισκε ηρωικούς πόντους κατάφερε να φύγει αρκετές φορές στο +6. Οι γηπεδούχες, έβγαλαν δυο φορές αντίδραση και μείωσαν στο δίποντο, αλλά η Κωνσταντίνου και η Γουάιτ τελείωσαν το σετ με 25-20.

Εφιαλτική εκκίνηση από τον Παναθηναϊκό στο κρισιμότερο σετ του τελικού, με τις πράσινες να είναι αρκετά μουδιασμένες και να μην βρίσκουν επιθετικά τις λύσεις που απαιτούνταν με αποτέλεσμα η Βαλεφόλια να ξεφύγει με τη μέγιστη τιμή της διαφοράς σε όλον τον τελικό που ήταν οι 9 πόντοι (15-6), αναγκάζοντας παράλληλά τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Ούτε όμως αυτό ήταν αρκετό για να κάνει ο Παναθηναϊκός την αντεπίθεσή του στο ματς, με τη Βαλεφόλια να κυριαρχεί πλήρως και να παίρνει με άνεση το σετ και το προβάδισμα με 2-1. (25-12)

Όπως και στο τρίτο σετ, έτσι και στο 4ο ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καθόλου καλά. Οι «πράσινες» δεν βρήκαν τρόπους για να διαπεράσουν το τρομακτικά καλό μπλοκ της Βαλεφόλια και βρέθηκαν από νωρίς στο -6. Σαν να μην έφτανε αυτό, σε μια ανύποπτη φάση που η Γουάιτ προσπάθησε να σώσει μια χαμένη μπάλα, τραυματίστηκε και πέρασε αναγκαστικά εκτός. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός, εκμεταλλεύτηκε τις αδράνειες και σιγά σιγά ροκάνιζε τις διαφορές και κατάφερε να τουμπάρει ολικά το ματς παίρνοντας προβάδισμα για πρώτη φορά με σκορ 15-14 έπειτα από άστοχη επίθεση της Μπίτσι. Πλέον ο τελικός ήταν στην κόψη του ξυραφιού με τη Βαλεφόλια και τον Παναθηναϊκό να χαρίζουν ένα... θρίλερ στην τελική ευθεία με διαδοχικές ισοπαλίες. Σε κρίσιμο σημείο όμως η τύχη χαμογέλασε στις «πράσινες» αφού η Μπίτσι που ήταν απροσπέλαστη ως εκείνο το σημείο, αστόχησε σε φαινομενικά εύκολη επίθεση και ο Παναθηναϊκός έκανε το 21-22. Αυτό το προβάδισμα έδωσε ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό καθώς οι πράσινες είχαν τις πιο ψύχραιμες αποφάσεις και με 22-25 οδήγησαν το ματς στο tie break!



Στο τάι μπρέικ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίς με 1-3 με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου, όμως η Βαλεφόια έμεινε κοντά στο σκορ και μετά το 6-6 ανέλαβε δράση η Μπίτσι και οι Ιταλίδες με σερί 6-0 έκαναν το 12-6, για να φτάσουν στο τελικό 15-12.

Διαιτητές: Ματίλντ Τιλί (Γαλλία), Ρόλαντς Πίσεβς (Λετονία).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-20

2ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 20-25

3ο σετ: 8-3, 16-6, 21-10, 25-12

4ο σετ: 8-3, 16-15, 21-20, 22-25

5ο σετ: 5-4, 10-6, 12-6, 15-12

Τα σετ: 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) σε 131?

*Οι πόντοι της Βαλεφόλια προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 32 (28/62 επ., 4 άσσοι), Τζιοβανίνι 13 (10/29 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 28% άριστες), Κάντι 8 (3/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Μπαρτολούτσι 2 (2/3 επ.), Μπούτιγκαν 8 (4/13 επ., 4 μπλοκ), Ομορούγι 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 19% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Ουνγκουρεάνου 10 (9/31 επ., 1 άσσος, 47% υπ. – 35% άριστες), Λαζάρο 1 (1/1 επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 8 (6/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 15% άριστες), Μπενετ 9 (7/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου (0/6 επ.), Σάμανταν 9 (5/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 19 (17/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 09% άριστες), Παπαγεωργίου 1 (1/3 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 35% υπ. – 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ), Τάνη, Στράντζαλη 6 (6/18 επ.), Ράπτη, Κωνσταντίνου 7 (5/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-17% άριστες).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.