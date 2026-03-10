Πολύ καλή εμφάνιση και νίκη για τη Γαλατασαράι στην Πόλη με αντίπαλο τη Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League. Με το 1-0 στο Turk Telekom Arena, οι Τούρκοι πήραν ένα μικρό, αλλά σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, κόντρα στην αγγλική ομάδα που απείλησε μεν, φανέρωσε δε για μία ακόμη φορά αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, καθώς θα μπορούσε να έχει δεχθεί κι άλλα τέρματα.

Η ρεβάνς στο Άνφιλντ θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Λίβερπουλ να μπαίνει πιο δυνατά, εκμεταλλευόμενη τα συνεχόμενα λάθη της Γαλατάσαραϊ στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Μόλις στο 2ο λεπτό, ένα κακό γύρισμα του Τσακίρ έδωσε την ευκαιρία στον Φλόριαν Βιρτς να σουτάρει από τα 25 μέτρα, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Λίγο αργότερα, οι «κόκκινοι» πίεσαν ξανά ψηλά, με τον Σομποσλάι να μπαίνει στην περιοχή αλλά το σουτ του να κοντράρει, ενώ ακόμη μία κακή έξοδος της άμυνας των γηπεδούχων δεν κατέληξε σε τελική προσπάθεια.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Γαλατάσαραϊ άνοιξε το σκορ στο 7'. Από κόρνερ του Σάρα, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Λεμινά πετάχτηκε μπροστά από δύο αμυντικούς της Λίβερπουλ για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση. Το γκολ αυτό άλλαξε εντελώς την ψυχολογία των γηπεδούχων, που λίγο αργότερα απείλησαν ξανά με τον Οσιμέν, ο οποίος πήρε ανενόχλητος κεφαλιά στο πίσω δοκάρι αλλά αστόχησε. Μετά το 1-0, το γήπεδο… έγειρε. Η ατμόσφαιρα φούντωσε, οι εξέδρες πήραν φωτιά και η Γαλατάσαραϊ άρχισε να παίζει με τεράστια αυτοπεποίθηση. Οι γηπεδούχοι πίεζαν συνεχώς, έκλεβαν μπάλες ψηλά και δημιουργούσαν διαρκώς κινδύνους, με τη Λίβερπουλ να δείχνει πραγματικά αποδιοργανωμένη.

Η Λίβερπουλ συνέχισε να βρίσκει χώρους, όμως της έλειπε η καθαρότητα στην τελική προσπάθεια. Ο Βιρτς είχε ακόμη μία καλή στιγμή στο 16', αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο και κατέληξε στα χέρια του Τσακίρ. Στο 18', ο Κονατέ προωθήθηκε, έκλεψε και δοκίμασε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 22' και στο 24', η Γαλατάσαραϊ απείλησε ξανά, αυτήν τη φορά με δύο πολύ καλές στιγμές που έβγαλε ο Μαμαρντάσβιλι. Πρώτα έδιωξε δύσκολα τη σέντρα-σουτ του Λανγκ και στη συνέχεια είπε «όχι» στην κεφαλιά του Ντάβινσον Σάντσες.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει με γρήγορες αντεπιθέσεις. Στο 35', ο Σαλάχ κατέβασε υπέροχα την μπάλα από βαθιά μπαλιά του Μαμαρντάσβιλι και δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση, όμως η φάση κατέληξε σε κόρνερ που δεν αξιοποιήθηκε. Λίγο αργότερα, μια έξυπνη εκτέλεση φάουλ των «κόκκινων» χάθηκε όταν ο Γκόμες έστειλε τη σέντρα άουτ.

Στο 41', ο Εκιτίκε βρήκε τον Κέρκεζ, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς τον Βιρτς, αλλά ο Γερμανός δεν μπόρεσε να δώσει δύναμη στην κεφαλιά του. Στο 44', ο Χράφενμπερχ έκανε μια εξαιρετική περιστροφή και έβγαλε τον Εκιτικέ σε θέση βολής, όμως ο Γάλλος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση, ενώ λίγο αργότερα η Λίβερπουλ κέρδισε φάουλ σε καλή θέση χωρίς όμως να το αξιοποιήσει.

Η Λίβερπουλ μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζοντας ψηλά και αναγκάζοντας τη Γαλατάσαραϊ να οπισθοχωρήσει. Στο 46', ο Βιρτς κέρδισε την μπάλα στο κέντρο, ο Κέρκεζ βρήκε τον Εκιτίκε και εκείνος έστρωσε στον Σομποσλάι, ο οποίος δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από τα 25 μέτρα, αναγκάζοντας τον Τσακίρ σε δύσκολη απόκρουση.

Ένα λεπτό αργότερα, η Λίβερπουλ έχασε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία: Η μακρινή πλάγια του Γκόμες δεν απομακρύνθηκε σωστά και η μπάλα έφτασε στον Μακ Άλιστερ, όμως το πλασέ του από το ύψος της περιοχής πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Οι «κόκκινοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, με τον Χράφενμπερχ να απειλεί στο 50', πριν ο Γιάκομπς προλάβει σωτήρια να κόψει την μπαλιά προς τον Σαλάχ μέσα στην περιοχή. Η Γαλατάσαραϊ απάντησε στο 57', όταν ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ σούταρε δυνατά στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Σομποσλάι δοκίμασε ξανά το πόδι του, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Τσακίρ.

Στο 70' επικράτησε αναστάτωση, όταν μετά από μια χαοτική φάση στην περιοχή της Γαλατάσαραϊ ο διαιτητής έδειξε σέντρα, καταλογίζοντας γκολ υπέρ της Λίβερπουλ. Ωστόσο, το VAR αποκάλυψε ότι η μπάλα είχε χτυπήσει στο χέρι του Κονατέ, με αποτέλεσμα στο 72' η απόφαση να αλλάξει και το γκολ να ακυρωθεί.

Η Γαλατάσαραϊ διατηρούσε το προβάδισμα, ενώ η Λίβερπουλ συνέχιζε να πιέζει για την ισοφάριση, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ στο τέλος, οι γηπεδούχοι μπήκαν δύο-τρεις φορές απειλητικά στα καρέ των Άγγλων και παραλίγο να βρουν δεύτερο γκολ.

