Champions League: Πέρασαν ήδη Μπάγερν και Ατλέτικο, ανοιχτοί λογαριασμοί για Νιούκαστλ και Μπάρτσα

Τρομερή εμφάνιση των Βαυαρών στο Μπέργκαμο, πάτησε την Τότεναμ η ομάδα της Μαδρίτης, ισοφάρισε τη Νιούκαστλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρτσελόνα

Νιούκαστλ Μπάρτσα

Πολλά γκολ στα νυχτερινά ματς του Champions League.

Μετά το «φτωχό» 1-0 της Γαλατά επί της Λίβερπουλ, είχαμε 16 γκολ στα άλλα τρία παιχνίδια.

Στην Αγγλία, η εξαιρετική Νιούκαστλ νικούσε την Μπαρτσελόνα μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά υπέπεσε σε πέναλτι και ο Γιαμάλ ισοφάρισε σε 1-1 και πλέον οι Καταλανοί έχουν τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς.

Στο Μπέργκαμο η Μπάγερν ισοπέδωσε την Αταλάντα με 1-6 και δείχνει γιατί είναι το φαβορί για το φετινό Champions League. Στη Μαδρίτη, η Ατλέτικο νίκησε 5-2 τηην Τότεναμ και βρίσκεται μετά το 1,5 πόδι στα προημιτελικά του θεσμού. 

Champions League
