Πολλά γκολ στα νυχτερινά ματς του Champions League.

Μετά το «φτωχό» 1-0 της Γαλατά επί της Λίβερπουλ, είχαμε 16 γκολ στα άλλα τρία παιχνίδια.

Στην Αγγλία, η εξαιρετική Νιούκαστλ νικούσε την Μπαρτσελόνα μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά υπέπεσε σε πέναλτι και ο Γιαμάλ ισοφάρισε σε 1-1 και πλέον οι Καταλανοί έχουν τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς.

Στο Μπέργκαμο η Μπάγερν ισοπέδωσε την Αταλάντα με 1-6 και δείχνει γιατί είναι το φαβορί για το φετινό Champions League. Στη Μαδρίτη, η Ατλέτικο νίκησε 5-2 τηην Τότεναμ και βρίσκεται μετά το 1,5 πόδι στα προημιτελικά του θεσμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.