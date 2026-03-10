Euroleague: Περίπατος του Ολυμπιακού στη Γαλλία, 87-104 την Παρί

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό της και τους φίλους της ομάδας ανήμερα των γενεθλίων του συλλόγου, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με το εμφατικό 104-87 επί της Παρί στην «Adidas Arena» για την 34η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό οι Πειραιώτες είχαν το πάνω χέρι στο σκορ και δεν επέτρεψαν ουσιαστικά ποτέ στους Παριζιάνους να διεκδικήσουν κάτι από το ματς. Σαρωτικοί πίσω από τα 6,75μ. οι παίκτες του Ολυμπιακού, ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 17/30 τρίποντα (56,7%) για την 8η φετινή του νίκη μακριά από το ΣΕΦ (8-7)!

Το ματς:

Αρκετά οξύμωρο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, καθώς από τη μία έκανε θραύση στην επίθεση και δη πίσω από τα 6,75μ., ενώ από την άλλη υπέπεσε σε τρία μαζεμένα και αβίαστα λάθη, ενώ, έκανε δύο φορές φάουλ πάνω σε τρίποντο της Παρί! Μετά από ένα νευρικό πρώτο τρίλεπτο, η ομάδα του Μπαρτζώκα βελτίωσε κατακόρυφα την εικόνα της στο παρκέ και περιόρισε σημαντικά τα «ατού» των γηπεδούχων. Την ίδια στιγμή, οι Άλεκ Πίτερς και Τάιλερ Ντόρσεϊ μετέτρεψαν το ματς σε διαγωνισμό τριπόντων, με τον πρώτο να πετυχαίνει 4/4 και τον δεύτερο 3/4 πίσω από τα 6,75μ.!

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο δεκάλεπτο επί των Γάλλων, στέλνοντας τη διαφορά ακόμα και στο +13 (20-33), προτού ο Καβαλιέ με buzzer beater δίποντο διαμορφώσει το 22-33 της περιόδου, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το δεκάλεπτο με το εκπληκτικό ποσοστό του 80% στο τρίποντο (8/10) και να μοιράζει συνολικά 9 ασίστ!

Παρόμοια ήταν εικόνα του αγώνα και στη δεύτερη περίοδο, με το παιχνίδι να έχει έναν φρενήρη ρυθμό και τους Παριζιάνους να μπαίνουν και εκείνη στην εξίσωση των μακρινών σουτ. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι γηπεδούχοι ευστόχησαν σε 6 τρίποντα και οι φιλοξενούμενοι σε 5, με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει με συνολικά 21 εύστοχα σουτ πίσω από την γραμμή! Όπως ήταν εύκολα αντιληπτό, το σκορ εκτοξεύτηκε σε επίπεδα... ΝΒΑ, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου.

Παρά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των Ρόμπινσον και Χομς, ο Ολυμπιακός τιμωρούσε κάθε αδυναμία και ολιγωρία της αντίπαλης άμυνας και με τους Φουρνιέ, Χολ και ΜακΚίσικ σε πρώτο πλάνο, κράτησε τη διαφορά στις παρυφές των 10 πόντων. Μάλιστα, με τέσσερις μαζεμένους πόντους του Ντόρσεϊ στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι πρωταθλητές Ελλάδας πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με σκορ 63-55.

Με ένα μικρό σερί 4-0 δια χειρός Πίτερς και Νιλικίνα μπήκαν οι Πειραιώτες στο τρίτο δεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας έτσι τη μέγιστη τιμή της βραδιάς (55-68). Στη συνέχεια οι Ερέρα, Ντόρσεϊ και Ρόντεν κατά σειρά συνδέθηκαν με το αντίπαλο καλάθι με μακρινά σουτ και την Παρί να μειώνει στους 5 (69-74), με τους Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ και Πίτερς να βρίσκουν σημαντικά καλάθια και να στέλνουν τη διαφορά στο +10 και το 79-69 στο 26ο λεπτό!

Μεγάλος «σύμμαχος» για το σύνολο του Μπαρτζώκα στην περίοδο ήταν η εξαιρετική άμυνα που έπαιξε στο τελευταίο 5λεπτο, καθώς κράτησε τους Παριζιάνους χωρίς πόντο για περισσότερα από 4,5 λεπτά! Την ίδια στιγμή με πολυφωνία στην επίθεση και μπροστάρη τον Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +18 (87-69), με τον Γουίλις στο φινάλε να διαμορφώνει το 87-71 του δεκαλέπτου.

Η ελληνική ομάδα μπήκε νωθρά στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, καθώς χρειάστηκε 4 λεπτά για να βρει τους πρώτους του πόντους. Παρ' όλα αυτά δεν... πλήρωσε το κακό του διάστημα, αφού η Παρί βρήκε δύο τρίποντα σε αυτά τα λεπτά για το 77-87. Κάπου εκεί βγήκε μπροστά ο Ντόρσεϊ που με δύο δύσκολα δίποντα έγραψε το 91-87 στο 35ο λεπτό, με τον Χολ να μπαίνει στην εξίσωση του ματς χάρη στις μεγάλες άμυνες. Στην παρέα τους ήρθε να προστεθεί και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο να προσθέτει 5 πόντους, στέλνοντας τον Ολυμπιακό στο +18 και το 98-80 δύο λεπτά αργότερα! Μια διαφορά που έφτασε ακόμα και στο +20, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει τη νίκη με το εντυπωσιακό 104-87!



Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104.

