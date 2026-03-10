Γκουαρδιόλα: «Είναι καλύτερο να είσαι εδώ, παρά να μην είσαι καθόλου»

Η Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει στο «Μπερναμπέου» την Τετάρτη (11/3), με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να επιμένει ότι η ομάδα του πηγαίνει στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την περσινή, όπου η ομάδα του «χτυπημένη» από τραυματισμούς είχε γνωρίσει τον αποκλεισμό στα play off του Champions League.

«Φτάνουμε καλύτερα όσον αφορά το ρόστερ μας», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα. «Πέρσι φτάσαμε με πολύ κόπωση και πολύ λίγους διαθέσιμους παίκτες».

Η Σίτι αντιμετωπίζει τη Μαδρίτη στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16», με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου στο Μάντσεστερ. Η Σίτι είχε αποκλειστεί πέρσι από τη Μαδρίτη με συνολικό σκορ 6-3.

Οι «Πολίτες» θα ενισχυθούν με την επιστροφή του Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε απουσιάσει από τη νίκη με 3-1 στον πέμπτο γύρο του FA Cup επί της Νιουκάστλ το Σαββατοκύριακο.

«Παίζουμε 11 εναντίον 11 αύριο», είπε. «Όταν έχεις όλους τους παίκτες υγιείς και συμμετέχουν σε πολλές διοργανώσεις και παιχνίδια, φυσικά είναι καλύτερο να υπάρχει rotation. Φρέσκα πόδια και φρέσκες ιδέες».

Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, Αντουάν Σεμένιο και Μαρκ Γκεΐ, είναι έτοιμοι για τις πρώτες τους εμφανίσεις στο Champions League, και ο Γκουαρδιόλα πιστεύει ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουν στη διοργάνωση. «Όσο πιο γρήγορα αρχίσουν να ζουν τέτοιες καταστάσεις, τόσο καλύτερα θα είναι για το μέλλον αυτού του συλλόγου», είπε.

Ο Γκουαρδιόλα αναγνώρισε τη δυσκολία του να παίξεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ειδικά στην έδρα της, αλλά τόνισε ότι δεν είναι κάτι που δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά.

«Πρέπει να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο με απίστευτο σεβασμό, αλλά να τον κοιτάξεις στα μάτια και να πεις ‘εντάξει, αυτή είναι η ομάδα μας’», είπε. «Και πρέπει να το κάνεις. Ίσως έχεις τύχη και προκριθείς.

Αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις όταν παίζουμε στο Άνφιλντ, στο Όλντ Τράφορντ, στο Έμιρεϊτς, στο Στάμφορντ Μπριτζ, στη Μπάγερν Μονάχου ή στην Παρί Σεν Ζερμέν, πρέπει να μάθεις να το ζεις Είναι καλύτερο να είσαι εδώ, παρά να μην είσαι.

Προτιμώ να είμαι εδώ και να έρχομαι σε αυτό το γήπεδο στη φάση των "16", γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε περισσότερο ή λιγότερο στην ελίτ της Ευρώπης. Αυτή η ομάδα δεν ήταν εκεί πριν από 12 ή 13 χρόνια, οπότε όσο παίζεις αυτά τα παιχνίδια, είναι πάντα μάθημα και εμπειρία για το μέλλον.

Φυσικά θέλουμε να προκριθούμε και θα δώσουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε την Τρίτη και να συνεχίσουμε». Ο τερματοφύλακας της Σίτι, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, που σήκωσε το Champions League πέρσι με την Παρί Σεν Ζερμέν, πιστεύει ότι η φετινή διοργάνωση είναι ανοικτή για όλα τα φαβορί.

«Υπάρχουν ομάδες που μπορούν να φτάσουν στον τελικό, υπάρχουν πολλές δυνατές και σκληρές ομάδες», είπε. «Αν μιλήσουμε για πέρσι, πριν τη φάση των "16", κανείς δεν πίστευε ότι η Παρί θα ήταν υποψήφια για να κερδίσει τον τελικό, αλλά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Εξαρτάται από τον χρόνο και από το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα».

Ο Ντοναρούμα προειδοποίησε ότι τα περιθώρια είναι πολύ λεπτά. «Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε παιχνίδια όπου είσαι μέσα ή έξω», είπε. «Πρέπει να διαχειριστείς τα πράγματα σωστά, έχεις δύο παιχνίδια... Στο Champions League οι λεπτομέρειες είναι τα πάντα και μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

