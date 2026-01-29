Τον νατουραλιζέ που έψαχνε για τα επόμενα χρόνια βρήκε η εθνική ομάδα της Τουρκίας!



Όπως ανακοίνωσε η Μπαχτσεσεχίρ, ο Μαλακάι Φλιν ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες με την ομοσπονδία της χώρας και απέκτησε τουρκικό διαβατήριο, με τον Αμερικανό γκαρντ πλέον να είναι σε θέση να κληθεί από τον Εργκίν Αταμάν στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της χώρας.

O 27χρονος κόμπο γκαρντ που μετρά συνολικά 217 συμμετοχές στο ΝΒΑ, αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στην Μπαχτσεσεχίρ, πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.



Συγκεκριμένα, αριθμεί 17,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 16 ματς του EuroCup, ενώ, στο πρωτάθλημα μετρά 16,8 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά ματς.



🇹🇷 Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı! 🤩 pic.twitter.com/pcYw5d9d5u — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) January 29, 2026

