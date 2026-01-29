Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μαλακάι Φλιν πήρε τουρκικό διαβατήριο και υπολογίζεται για την εθνική από τον Αταμάν

Η Μπαχτσεσεχίρ ανακοίνωσε πως ο Μαλακάι Φλιν απέκτησε τουρκικό διαβατήριο και πλέον μπορεί να υπολογίζεται από την Αταμάν για την εθνική ομάδα της Τουρκίας

Τουρκία

Τον νατουραλιζέ που έψαχνε για τα επόμενα χρόνια βρήκε η εθνική ομάδα της Τουρκίας!

Όπως ανακοίνωσε η Μπαχτσεσεχίρ, ο Μαλακάι Φλιν ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες με την ομοσπονδία της χώρας και απέκτησε τουρκικό διαβατήριο, με τον Αμερικανό γκαρντ πλέον να είναι σε θέση να κληθεί από τον Εργκίν Αταμάν στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της χώρας.

O 27χρονος κόμπο γκαρντ που μετρά συνολικά 217 συμμετοχές στο ΝΒΑ, αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στην Μπαχτσεσεχίρ, πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, αριθμεί 17,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 16 ματς του EuroCup, ενώ, στο πρωτάθλημα μετρά 16,8 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά ματς.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Εργκίν Αταμάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark