Με το δεξί μπήκε στο 2026, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς ο Ολυμπιακός! Οι Πειραιώτες επικράτησαν 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και σήκωσαν το Betsson Super Cup!

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Ρέτσος και Μπιανκόν, με τους Ροντινέι και Ορτέγκα στα μπακ. Έσε και Μουζακίτης στα χαφ, με τον Τσικίνιο πιο μπροστά, Μάρτινς και Ποντένσε στα «φτερά», ενώ ο Ταρέμι στην κορυφή.

Με 3-4-3 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης. Στο τέρμα ο Χριστογεώργος, η τριάδα στα στόπερ ήταν Κρίζμανιτς, Κωστούλας και Λαμπρόπουλος, ο Γκονθάλεθ με τον Χατζηθεοδωρίδης είχαν τις πλευρές, με τους Ανδρούτσο και Αποστολάκη στα χαφ. Σενγκέλια και Νους στα «φτερά», με τον Σαλσέλδο στην κορυφή.

Το ματς

Φάνηκε πριν τη σέντρα ότι τα πολλά μποφόρ θα έκαναν δύσκολο το έργο των δύο ομάδων. Στο πρώτο μέρος τον είχε κόντρα ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο ο ΟΦΗ. Η πρώτη τελική έγινε στο 3’, με τον Τσικίνιο να κουβαλάει την μπάλα και να σουτάρει πολύ άστοχα.

Ο ΟΦΗ πάτησε επικίνδυνα στην αντίπαλη περιοχή στο 9’, με τον Νους να αστοχεί, αλλά στη συνέχεια δόθηκε offside στον Αργεντινό. Η πρώτη πραγματική απειλή από πλευράς Ολυμπιακού έγινε στο 21’, με τους Πειραιώτες να κυκλοφορούν καλά την μπάλα που έφτασε στον Τσικίνιο, ο οποίος πλάσαρε από τα όρια της περιοχής, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Τρία λεπτά μετά ο ΟΦΗ είχε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Χατζηθεοδωρίδης πλαγιοκόπησε από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα με τον Σαλσέλδο να κάνει προβολή και τον Τζολάκη να διώχνει με το πόδι.

Στο 29’ ο Μπιανκόν έχασε ευκαιρία για ένα εντυπωσιακό γκολ. Από τη σέντρα του Ροντινέι από τα αριστερά που κόντραρε, ο Γάλλος έκανε το γυριστό και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε, ενώ λίγο μετά το σουτ του Μουζακίτη έδιωξε σε κόρνερ ο Έλληνας γκολκίπερ. Στο 33’ ο Γκονθάλεθ εκτέλεσε φάουλ, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει.

Στο επόμενο λεπτό ο Ροντινέι γέμισε με φάουλ από τα αριστερά, με τον Ταρέμι να κάνει προβολή προ του Χριστογεώργου και να αστοχεί. Φάνηκε να είναι εκτεθειμένος.

Στο 36’ έγινε η φάση που σήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Ζέλσον έκανε τη σέντρα, ο Ταρέμι το γυριστό σε μονομαχία με τον Γκονθάλεθ και ο Ποντένσε έστρωσε στον Μουζακίτη που με συρτό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ο Τσακαλίδης έδωσε παράβαση, προφανώς εις βάρος του Ιρανού.

Στο 44’ ο Μουζακίτης έκανε νέο σουτ, με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να μπλοκάρει. Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν η κεφαλιά του Ρέτσου που έδιωξε ο Χριστογεώργος στο 45’+2’.

Η πρώτη καλή στιγμή στο β’ μέρος ήρθε με το φάουλ του Μουζακίτη που έστειλε λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία την μπάλα στο 48’. Ο Ποντένσε ανησύχησε στο 55’ την άμυνα του ΟΦΗ, με το σουτ του να κοντράρει σε αντίπαλο και να περνάει εκτός.

Ο Μουζακίτης, ο οποίος ήταν κινητήριος μοχλός του Ολυμπιακού, γέμισε στο 60’ για τον Ταρέμι που έκανε την προβολή, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει. Τρία λεπτά μετά ο Ζέλσον έκανε γύρισμα-σουτ από τα δεξιά και ο 25χρονος τερματοφύλακας έδιωξε.

Στο 72’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-0. Στο 72’ ο Χριστογεώργος έδιωξε ασταθώς μετά τη σέντρα του Ροντινέι και ο Ζέλσον έκανε σκαστό σουτ που μπλόκαρε ο γκολκίπερ του ΟΦΗ.

Στο 85’ ο ΟΦΗ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και παραχώρησε κόρνερ, σώζοντας τους «ερυθρόλευκους».

Δύο λεπτά μετά ο Φούντας έφυγε στην κόντρα, έκανε δυνατό σουτ, με τον Τζολάκη να τη βρίσκει ελάχιστα και αυτή να φεύγει πάνω από την εστία του. Στο 90’+4’ ο Γκονθάλεθ πήρε και έφυγε στην κόντρα με το δυνατό του σουτ να στέλνει την μπάλα λίγο έξω.

Η πρώτη καλή στιγμή στην παράταση έγινε στο 92’, με τον Ποντένσε να κάνει ωραίο ελιγμό και να σουτάρει, κερδίζοντας το κόρνερ. Από αυτό προέκυψε η φάση του πέναλτι, μέσω του οποίου πήρε προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Ο Κωστούλας χτύπησε με τον αγκώνα τον Καλογερόπουλο σε εναέρια μονομαχία, με τον Τσακαλίδη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ταρέμι εκτέλεσε δυνατά και νίκησε στο 96’ τον Χριστογεώργο, ο οποίος δεν είχε περιθώρια αντίδρασης.

Ο ΟΦΗ ανασυντάχθηκε κατευθείαν και έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1. Ο Ισέκα έφυγε τάχιστα στην κόντρα, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζολάκη σε τετ-α-τετ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.