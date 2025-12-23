Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του Ολυμπιακός-ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ εξέδωσε η ΕΠΟ. «Εξασφαλίζουμε εισιτήριο, συμμετέχουμε στη γιορτή», αναφέρει η Ομοσπονδία.



Η ανακοίνωση

Betsson Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ: εξασφαλίζουμε εισιτήριο, συμμετέχουμε στη γιορτήTo Super Cup επιστρέφει. Εξασφαλίζουμε τη θέση μας στο ποδοσφαιρικό καλωσόρισμα του 2026! Ολυμπιακός-ΟΦΗ στις 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 17:00, ένας αγώνας που επανέρχεται με τη στήριξη της Betsson 18 χρόνια από την τελευταία φορά που διεξήχθη.Πατάμε ΕΔΩ για να μεταφερθούμε στο πεδίο αγοράς εισιτηρίων.Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλους, ραντεβού στο Ηράκλειο στις 3 του Γενάρη στις 17:00.

