Ευχάριστα νέα επεφύλασσε η πρωτοχρονιά για τον ΟΦΗ, καθώς ο Ταξιάρχης Φούντας επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς και είναι διαθέσιμος για τον μεγάλο αγώνα του Σούπερ Καπ απέναντι στον Ολυμπιακό το Σάββατο (3/1, 17:00).

Ο Έλληνας επιθετικός συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Χρήστου Κόντη και δηλώνοντας «παρών» σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή.

Η προπόνηση περιελάμβανε αγωνιστικό παιχνίδι και δουλειά στις στημένες φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς ενόψει του τελικού.

Η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (2/1) στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των Κρητικών.

