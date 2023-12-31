Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ημερομηνίες κλειδιά του Ιωαννίδη μέσα στο 2023

O Φώτης Ιωαννίδης είναι το πρόσωπο του 2023 για τον Παναθηναϊκό  

Ημερομηνίες κλειδιά του Ιωαννίδη μέσα στο 2023

Ο Φώτης Ιωαννίδης έσπασε όλα τα κοντέρ μέσα στο 2023 με κάποιες ημερομηνίες να του μένουν χαραγμένες στον εγκέφαλο. 

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Περιστέρι, επικρατώντας επί του Ατρομήτου με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του καταπληκτικού, Φώτη Ιωαννίδη και στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος η πρώτη θέση του ανήκε.

Πηγή: paopantou.gr

Παναθηναϊκός ΠΑΟ
