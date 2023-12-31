Basketleague: «Περίπατος» για τον Παναθηναϊκό, 92-79 το Μαρούσι

Χωρίς να πατήσει το «γκάζι» και δίνοντας ανάσες, ο Παναθηναϊκός AKTOR νίκησε εύκολα το Μαρούσι με σκορ 92-79 και παρέμεινε αήττητος στη Stoiximan Basket League.

Το ματς

Ο Ναν άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ ο Βιλντόσα ακολούθησε με τυχερό τρίποντο για το 2-5. Ο Ναν σκόραρε και δύο βολές, ενώ ένα τρίποντο του Γκριγκόνις διαμόρφωσε το 2-10 για τους «πράσινους» που μπήκαν καλά. Ο Νικολαΐδης έδωσε μια απάντηση μειώνοντας σε 5-10 με τρίποντο, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι κάρφωσε για το 5-12 και ο Χουάντσο έβαλε λέι απ στον αιφνιδιασμό για το 5-14. Ο Πολωνός ψηλός έκανε μια φοβερή τάπα και ο Ναν σκόραρε στην άλλη πλευρά για την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (5-16), ενώ ο Γκριγκόνις έβαλε δύσκολο τρίποντο για το 9-21. Ναν και Γούνταρντ αντάλλαξαν πόντους, με τον Βιλντόσα να σκοράρει από τη γωνία για το 11-26. Η πρώτη περίοδος έληξε 12-28 με καλάθι του Καλαϊτζάκη στη λήξη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο θετικός Γούνταρντ μείωσε σε 14-28 αλλά ο Βιλντόσα απάντησε με νέο τρίποντο για το 14-31. Ο Τζούστον μείωσε με λέι απ και ο Γιαννόπουλος ακολούθησε με τρίποντο (19-31), ενώ Γκραντ και Στασινός αντάλλαξαν καλάθια για το 21-33. Ο Γούνταρντ με τρίποντο πιστοποίησε το πολύ καλό διάστημα του Αμαρουσίου και μείωσε σε 24-33, ενώ Γκριγκόνις και Γιαννόπουλος πέτυχαν από ένα τρίποντο για το 27-36. Ο Ναν έβαλε κι άλλο σουτ από τα 6,75 υπογράφοντας το 27-40, ενώ ο Χιλ μείωσε αμέσως με λέι απ σε 29-40. Ο Χουάντσο σκόραρε το πρώτο του τρίποντο, ενώ Γούνταρντ και Αντετοκούνμπο κάρφωσαν από μία φορά για το 31-46.Η κατάσταση δεν διαφοροποιήθηκε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, που έληξε 37-51.

Πολύ γρήγορα στο δεύτερο μέρος, οι «πράσινοι» έφτασαν για πρώτη φορά στο +18 με καλάθια από Μπαλτσερόφσκι και Γκριγκόνις (37-55), ενώ ο Λιθουανός σκόραρε άλλους τέσσερις πόντους για το +20 (39-59). Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ανεβάζουν τη διαφορά τους, με τον Μαντζούκα να πετυχαίνει τρίποντο για το 43-65, και τον Καλαϊτζάκη να βάζει γκολ φάουλ για το 46-70. Ο Γιαννόπουλος απάντησε με τρίποντο από τα 7 μέτρα για το 49-70. Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστράτευσε Μωραΐτη, Σαμοντούροβ και έκλεισε την τρίτη περίοδο με προβάδισμα 56-75.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με φοβερό φόλοου κάρφωμα του Τζούστον για το 58-75, ενώ ο Γιαννόπουλος μείωσε ακόμη περισσότερο (61-75), αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να επαναφέρει τους βασικούς. Ο Μπαλτσερόφσκι έβαλε το πρώτο καλάθι του δεκαλέπτου για τους «πράσινους» υπογράφοντας το 61-77, όμως ο Σιμπάντε μείωσε με τρίποντο σε 64-77. O Γιαννόπουλος έβαλε δύσκολο καλάθι και ο Σιμπάντε δύο βολές και τρίποντο για το 71-81, ενώ νωρίτερα ο Μαντζούκας είχε σκοράρει από μακριά. Βιλντόσα και Σιμπάντε αντάλλαξαν τρίποντα για το 74-86, όμως ο Αργεντινός και ο Γκραντ έβαλαν άλλα δύο για το 74-92. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε χρόνος και το ματς ολοκληρώθηκε με νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 37-51, 56-75, 79-92

