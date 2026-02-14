Συνέχεια στις... υψηλές του πτήσεις στην Stoiximan GBL έδωσε το απόγευμα του Σαββάτου (14/02) ο Ολυμπιακός!

Σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Ιβανώφειο, οι «ερυθρόλευκοι» των πολλών απουσιών έπαιξαν κατά διαστήματα όμορφο μπάσκετ και έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με το διπλό και το επιβλητικό 95-70 επί του Ηρακλή για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Λίγες ημέρες πριν τη συμμετοχή των δύο ομάδων στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισε το 19ο φετινό ροζ φύλλο αγώνα στην GBL, έχοντας ως απόλυτο MVP τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Πειραιωτών πραγματοποίησε την πιο παραγωγική εμφάνισή του με τα «ερυθρόλευκα», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 32 πόντους (9/11δ., 4/10τρ., 2/2β.), 4 ασίστ και 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Από κοντά ακολούθησαν οι Βεζένκοφ και Πίτερς με 21 και 19 πόντους αντίστοιχα, την ώρα όπου για τον Γηραιό ξεχώρισαν οι Ντέιβις (17π.) και Φάντερμπερκ (14π.).

Η αναμέτρηση άφησε μία μικρή ανησυχία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήγε στα αποδυτήρια στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου (29:30"), καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατό του, και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι.

Μένει να φανεί αν αυτό το πρόβλημα του Σέρβου σέντερ είναι κάτι που μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω την παρουσία του στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου που ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη (17/02), ή αν απλώς αποχώρησε από το παρκέ για να προφυλαχθεί.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνας όντας απόλυτα συγκεντρωμένος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ να ηγούνται στο σκοράρισμα και να πετυχαίνουν από 9 και 7 πόντους αντίστοιχα, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 16-6 του Ηρακλή στο πρώτο πεντάλεπτο, προτού οι δύο σταρ των Πειραιωτών με πέντε δικούς τους πόντους, στείλουν τη διαφορά στο +13 και το 21-8 δύο λεπτά αργότερα, έχοντας πετύχει όλους τους πόντους της ομάδας τους! Οι αλλαγές των δύο προπονητών έριξαν αρκετά τον ρυθμό της αναμέτρησης, αφού στο τελευταίο τρίλεπτο το επιμέρους σκορ ήταν 3-2 υπέρ των «κυανόλευκους», με τις δύο ομάδες να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 11-23.

Ο Θεσσαλονικείς έβγαλαν «σφυγμό» στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τους Τσιακμά και Στρονγκ να κλέβουν μπάλες και να βρίσκουν εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον, με αποτέλεσμα να μειώσουν τη διαφορά στους 9 για το 26-17 στο 12ο λεπτό. Με σύμμαχο την καλή τους άμυνα, αλλά και το μακρινό σουτ, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν «γκάζι» στη συνέχεια και με τους Πίτερς και Νετζήπογλου να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι, έφτασαν για πρώτη φορά στο +15 (19-34) στο 15 λεπτό.

Κάπου εκεί, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ανέβασε κατακόρυφα στροφές, παίρνοντας ψυχολογία και ενέργεια από την άμυνά της. Με τον Φάντερμπερκ να κάνει μεγάλη «ζημιά» και στις δύο άκρες του παρκέ και τον Ντέιβις να... σπάει το ρόδι πίσω από τα 6,75μ., ο Ηρακλής κατάφερε σταδιακά να ροκανίσει τη διαφορά μέχρι και τους 4 (36-40), με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 17-6 σε διάστημα 4 λεπτών! Τελικώς, ένα buzzer beater δίποντο του Φουρνιέ ήταν εκείνο που διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το 36-42.

Το δεύτερο ημίχρονο διεξήχθη σε ένα κατάμεστο Ιβανώφειο, αφού οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ηρακλή πήραν τη θέση τους στο Κλειστό, μετά και την ολοκλήρωση του αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας στο Καυτατζόγλειο! Με ένα γρήγορο 5-2 στο πρώτο λεπτό, ο Γηραιός έριξε τη διαφορά στο τρίποντο (41-44), προτού ο ασταμάτητος Φουρνιέ αναλάβει δράση για τον Ολυμπιακό και με δέκα προσωπικούς πόντους, στείλει τη διαφορά εκ νέου σε διψήφιες τιμές για το 59-47 στο 24ο λεπτό!

Με τον Γάλλο σούπερ σταρ να συνεχίζει «καυτός» σε δημιουργία και σκοράρισμα, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έβγαλε το πόδι από το «γκάζι», την ώρα όπου οι γηπεδούχοι έβρισκαν και εκείνοι επιθετικές λύσεις προσπαθώντας να μείνουν «μέσα» στο ματς, σε ένα δεκάλεπτο με εξαιρετικό και γρήγορο ρυθμό! Με τους Νιλικίνα και Βεζένκοφ να μπαίνουν και εκείνοι στην εξίσωση του ματς στο τελευταίο τρίλεπτο και τον Φουρνιέ να πετυχαίνει ένα ακόμη buzzer beater στο ματς για τους 30 πόντους του (!), ο Ολυμπιακός έκλεισε την περίοδο στο +18 και το 74-56.

Κάπως έτσι, το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να διαχειρίζονται το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε και να φτάνουν με άνεση στο διπλό επί του Ηρακλή. Σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες περιόδους, η 4η κύλησε σε... χαμηλές στροφές, καθώς αμφότερες οι ομάδες ήταν αρκετά άστοχες. Όλα αυτά μέχρι και το 37ο λεπτό, όταν ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και με εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον μετά από κλεψίματα, έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 14-3 για το τελικό 95-70.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95.

