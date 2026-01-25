Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών δυσκολεύτηκε στην έδρα του Κολοσσού για την Basket League, όμως βρήκε τις λύσεις στο 2ο ημίχρονο και τελικά πήρε τη νίκη 98-85, με τον Γουόρντ να κάνει ιστορικό triple-double!

Με Ραντλ, Μακ, Νίκολς, Γκαλβανίνι και Έικιν ξεκίνησε τους γηπεδούχους ο Άρης Λυκογιάννης, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε αρχική πεντάδα χωρίς κλασικό point guard και με τους Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Τζόουνς, έχοντας 11 παίκτες διαθέσιμους και εκτός τους Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ, Νιλικίνα και Μόρις, μαζί με τους σταθερά απόντες Φαλ και Έβανς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Έικιν να βάζει το πρώτο καλάθι και με τον Ολυμπιακό να περνά μπροστά με σερί του 7-0, ενώ ο Βεζένκοφ με 6 σερί πόντους του διαμόρφωσε το 4-11. Ο Τζόουνς κάρφωσε για το 4-13 και ο Κολοβέρος απάντησε πατώντας οριακά την γραμμή του τριπόντου, πριν ο Ραντλ μειώσει στο 11-15, με 5 σερί πόντους του που ήρθαν από δύσκολο λέι απ και τρίποντο. Ο Βεζένκοφ έγινε διψήφιος από νωρίς και ο Μακ με δικό του τρίποντο έφερε το 14-17, ο Γκούντγουιν διατήρησε τον Κολοσσό στο -3, όμως ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο με σερί τρίποντα του Ντόρσεϊ και με τον Βεζένκοφ να έχει 12 πόντους (με 4/4 δίποντα και 4/4 βολές) και 3 επιθετικά ριμπάουντ, για να προηγηθεί για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (16-27)!

Ο Γκούντγουιν κάρφωσε εντυπωσιακά μειώνοντας σε 18-27 για τους γηπεδούχους, όμως ο Γουόρντ με λέι απ και ο Πίτερς με καλάθι-φάουλ έφεραν τη διαφορά για πρώτη φορά στους 14 (18-32). Καράμπελας και Ραντλ με συνεχόμενα τρίποντά τους μείωσαν σε 26-32 και το σερί του Κολοσσού έφτασε μέχρι το 10-0, για να έρθει το 28-32, πριν ο Φουρνιέ δώσει λύση με τρίποντό του στην επίθεση του Ολυμπιακού, διαμορφώνοντας το 28-35. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μερικά διαδοχικά λάθη και οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (36-37) με τρίποντο του Ραντλ, ο οποίος έφτασε τους 12 προσωπικούς πόντους, ο Τζόουνς σκόραρε από ασίστ του Φουρνιέ για το 36-40, όμως ο Ραντλ ευστόχησε ξανά από μακριά (4/4), για να φέρει ξανά το ματς στον πόντο (39-40). Ο Καλαϊτζάκης ισοφάρισε σε 41-41, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα buzer-beater τρίποντο του Μακ και με τον Κολοσσό να έχει «τρέξει» ένα υπέρ του επί μέρους σκορ 30-16, για να πάει στα αποδυτήρια όντας μπροστά με 46-43!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με σερί 6-0 του Ολυμπιακού για το 46-49, ο Μακ με νέο του τρίποντο έφερε ξανά το παιχνίδι στην ισοπαλία, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο +5 (53-58) μετά από ένα κάρφωμα του Χολ. Ωστόσο, ο Κολοσσός συνέχισε να βάζει δύσκολα στους Πειραιώτες, πλησιάζοντας ξανά στον πόντο (57-58), ενώ Βεζένκοφ και Χολ με βολές διαμόρφωσαν το 57-62, πριν ο Γουόρντ κάνει το 57-65 μετά από καλάθι-φάουλ. Ο Χολ κάρφωσε για το διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού (57-67) και λίγο αργότερα ο Βεζένκοφ ευστόχησε από τα 8 μέτρα, για το 59-70! Ο Ραντλ με το 5ο του τρίποντο (5/6) μείωσε σε 62-71 και ο Λαρεντζάκης με το πρώτο του καλάθι έκανε το 62-73, πριν ο Χολ καρφώσει ξανά για το 62-75, ενώ ο Βεζένκοφ διαμόρφωσε το 63-77 στη λήξη του δεκαλέπτου.

Στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περιόδου υπήρξε μεγάλη ένταση στο παρκέ, με τον Πετρόπουλο να σπρώχνει τον Βεζένκοφ και με τον παίκτη του Ολυμπιακού να απαντά κινούμενος απειλητικά προς το μέρος του αντιπάλου, με την κατάσταση να ηρεμεί μετά από την επέμβαση των ψυχραιμότερων. Τελικά, δόθηκε από ένα αντιαθλητικό στους δύο παίκτες, με τον Βεζένκοφ να αποβάλλεται για την προσπάθειά του να χτυπήσει τον αντίπαλό του.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 46-43, 63-77, 85-98

