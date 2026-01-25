Basket League: Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR με σούπερ Σλούκα, 92-81 το Μαρούσι

Έφτιαξε την ψυχολογία του ο λαβωμένος Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR. Παρά τις πολλές απουσίες, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε άνετα 92-81 το Μαρούσι στο "Telekom Center Athens" για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και στρέφεται τώρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν για τη Euroleague (30/01, 21:45).

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 14-1 και συνέχισαν το κυνήγι του πρωτοπόρου και αήττητου Ολυμπιακού, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 3-12 και ισοβαθμούν με τον Πανιώνιο στην τελευταία θέση.

Το Μαρούσι μπήκε εξαιρετικά στο ματς κόντρα σε έναν «νωθρό» Παναθηναϊκό στα πρώτα λεπτά, με αποτέλεσμα να ξεφύγει γρήγορα με +12 (9-21). Από εκείνο το σημείο και μετά, οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, πήραν γρήγορα τον έλεγχο του αγώνα και τελικά δεν τον έχασαν μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κώστας Σλούκας, που έκανε πληθωρική εμφάνιση και πρόλαβε σε 21" να μετρήσει 10 πόντους (2/2 τρίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς αξιολόγησης. Από τους υπόλοιπους, 13 πόντους είχε ο Τι Τζέι Σορτς, 12 ο Βασίλης Τολιόπουλος, 11 ο Τζέριαν Γκραντ και από 10 οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κένεθ Φαρίντ. Για το Μαρούσι, 20 πόντους είχε ο Μαξίμ Σάλας και 13 ο Σίλβιο Ντε Σόουζα.

Στην επόμενη (17η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Άρη Betsson (01/02, 16:00), ενώ το Μαρούσι θα φιλοξενήσει τον Πανιώνιο (01/02, 13:00) σε ένα κρίσιμο ματς για την παραμονή. Το «τριφύλλι» αγωνίστηκε χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Ντίνο Μήτογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ματίας Λεσόρ.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε με χουκ του Ντε Σόουζα, που πήρε και το φάουλ, γράφοντας το 0-3 με την εύστοχη βολή. Ο Σάλας βρήκε στόχο από τη γωνία (0-6), με τον Φαρίντ να πετυχαίνει γκολ φάουλ (2-6), ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Ο Σάλας έκανε το ίδιο στην άλλη πλευρά (2-10), οδηγώντας τον Εργκίν Αταμάν να αλλάξει όλη την αρχική του πεντάδα. Το Μαρούσι ανέβηκε γρήγορα σε διψήφια διαφορά (2-12) με λέι απ του Γ. Καλαϊτζάκη, ενώ ο Τολιόπουλος με βολές μείωσε σε 4-12. Ο Κινγκ πήρε φάουλ σε τρίποντο και έβαλε τις βολές του (4-15), με τον Χολμς με ωραία κίνηση να μειώνει από κοντά σε 6-15. Ο Γ. Καλαϊτζάκης ευστόχησε σε τρίποντο (6-18), με τους Ρογκαβόπουλο και Ρέινολντς να ακολουθούν για το 9-21. Σορτς και Χολμς έδωσαν λύσεις στον Παναθηναϊκό και μείωσαν (14-23), με τον Χουάντσο να βάζει δύο βολές για το 16-23. Η πρώτη περίοδος έληξε 19-25 με τρίποντο του Γκραντ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στη δεύτερη περίοδο, φέρνοντας γρήγορα το ματς στον πόντο με γκολ φάουλ του Σορτς και τρίποντο του Ρογκαβόπουλου (24-25). Ο Έλληνας φόργουορντ σκόραρε με λέι απ στο τρανζίσιον (26-25), με τον Μέικον να ισοφαρίζει με βολή (26-26) μετά από τεχνική ποινή του Αταμάν. Ο Γκραντ πέτυχε συνεχόμενους πόντους (31-26) για το μεγαλύτερο μέχρι τότε προβάδισμα των γηπεδούχων, ενώ ο Σάλας έβαλε δύο βολές για το 31-28. Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε το καλό του παιχνίδι με δύσκολο σουτ (33-28), όμως ο Πάπας βρήκε ελεύθερο τρίποντο και το έβαλε στον αιφνιδιασμό για το 33-31. Φαρίντ και Γκραντ επέκτειναν το προβάδισμα των «πράσινων» (40-33), ενώ ο Χουάντσο συνέχισε τον… χορό μακρινών σουτ για τον Παναθηναϊκό, γράφοντας το 43-35. Ο Σάλας έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους με φλόουτερ (43-37), με τον Τολιόπουλο να ευστοχεί σε δύο βολές για το 45-37. Πάπας και Τολιόπουλος αντάλλαξαν τρίποντα για το 48-40 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φαρίντ έκανε τη διαφορά διψήφια υπέρ του Παναθηναϊκού με γκολ φάουλ για το 50-40. Ο Κουζέλογλου μείωσε από κοντά (50-42), με τον Κινγκ να ευστοχεί από τη γωνία για το 50-45. Η διαφορά ξαφνικά έγινε ενός καλαθιού με συνεχόμενους πόντους από τον Ντε Σόουζα (52-50), πριν ο Χουάντσο πετύχει ένα τρελό καλάθι για το 55-50. Ο Σορτς βρήκε συνεχόμενους πόντους με την έφεσή του στο ανοιχτό γήπεδο (58-50), ενώ έβαλε και τρίποντο για το 61-52. Ο Περάντες έφερε πιο κοντά το Μαρούσι με δύσκολο καλάθι (63-56), όμως ο Τολιόπουλος έβαλε τρίποντο από μακριά για το 66-56. Σαμοντούροφ και Γιαννόπουλος αντάλλαξαν μακρινά σουτ (69-61), με τον Σαμοντούροφ να ευστοχεί σε δύο βολές για το 71-61 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μέικον έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό με λέι απ του Μέικον για το 73-65. Ο Τολιόπουλος έκανε διψήφιο το προβάδισμα των «πράσινων» με βολές (75-65), ενώ ο Σλούκας με τρίποντο και ο Σαμοντούροφ με κάρφωμα εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 (80-65). Ο Σλούκας από μέση απόσταση συνέχισε να επεκτείνει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού (84-66), με τον Ντε Σόουζα να δίνει λύσει μετά από ώρα στους φιλοξενούμενους για το 84-68. Ο αρχηγός των «πράσινων» συνέχισε να εκτελεί από παντού και διαμόρφωσε το 89-73 με συνεχόμενους πόντους. Από εκεί και πέρα, το Μαρούσι δεν είχε χρόνο για επιστροφή και ο Παναθηναϊκός νίκησε.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81.

