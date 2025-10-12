Η ΑΕΚ πραγματοποίησε φανταστική εμφάνιση στα Άνω Λιόσια και νίκησε τον Πανιώνιο με 93-73, με τη διαφορά να πέφτει στα τελευταία δύο λεπτά όταν η Ένωση χαλάρωσε για τα καλά. Έφτασε έτσι τις δύο νίκες στο πρωτάθλημα, με τον Γκαμπονέζο σέντερ της, Κρις Σίλβα, να κάνει όργια με 24 πόντους και αδιανόητα ποσοστά, 8 στα 8 δίποντα και 8 στις 9 βολές. Από κοντά κινήθηκε και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλοί ήταν και οι Κατσίβελης (10π.) και Λεκαβίτσιους (11π., 6ασ.). Για τον Ιστορικό, διασώθηκε μονάχα ο Γουόλ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Το ματς:

Άκρως εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε πολύ δυναμικά στο παρκέ και επέβαλε από νωρίς τον δικό της ρυθμό. Με τον Σίλβα να κυριαρχεί στις ρακέτες και τον Μπάρτλεϊ να πετυχαίνει εννέα μαζεμένους πόντους, η «Ένωση» προηγήθηκε με 15-5 στα πρώτα 3,5 λεπτά!

Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα κακό μπασκετικό τρίλεπτο και από τις ομάδες, με τους Σίλβα και Γουόλ να ξεκολλάνε επιθετικά τους δύο «μονομάχους» για το 20-11 στο 7ο λεπτό. Έκτοτε, η «Ένωση» έκανε το 5/5 από την γραμμή των βολών με τους Μπάρτλεϊ και Σίλβα να φτάνουν τους 12 και 10 πόντους αντίστοιχα στην περίοδο (!), προτού ο Λιούις ένα λεπτό πριν το φινάλ διαμορφώσει το 25-16 του δεκαλέπτου.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να παίζουν σε υψηλό τέμπο και στις δύο πλευρές του παρκέ και στη δεύτερη περίοδο, αυξάνοντας τη διαφορά όσο περνούσε η ώρα. Με τον Λεκαβίτσιους να έρχεται από τον πάγκο και να πετυχαίνει επτά πόντους και τον Μπάρτλεϊ να συνεχίζει «καυτός» από το πρώτο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ εκτόξευσε τη διαφορά στο +16 και το 39-23 στο 15ο λεπτό!

Ο Ιστορικός που είχε ξεκάθαρο πρόβλημα στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού του, βρήκε ένα τρίποντο... ανάσα από τον Σταρκς (39-26), την ώρα όπου οι Σίλβα και Γουόλ «αντάλλαξαν» καλάθια με τον σέντερ της ΑΕΚ να πετυχαίνει 5 πόντους και τον πάουερ φόργουορντ του Πανιωνίου 9 για το 44-36 στο 19', σε μια πολύ όμορφη μάχη των δύο ψηλών. Τελικώς, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-38, μετά από εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα του Τσαλμπούρη στη λήξη της περιόδου, με το οποίο και οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν ένα 10-0 σερί!

Με ελεύθερο τρίποντο του Λούντζη ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα όπου η «Ένωση» βρήκε το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι της μετά από 4,5 λεπτά με τον Σίλβα. Μάλιστα, ο Γκαμπονέζος πρώην ΝΒΑερ ήταν απολαυστικός, παίρνοντας στις... πλάτες του την ΑΕΚ, αφού με 9 διαδοχικούς πόντους εκτόξευσε ξανά τη διαφορά στο +12 και το 53-41 στο 25ο λεπτό!

Παρά τις προσπάθειες και τα δύσκολα καλάθια του Τσαλμπούρη, ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να «ροκανίσει» τη διαφορά, αφού η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα με τους Αρμς και Φλιώνη βρήκε σκορ και έφτασε στο +15 (62-47) τρία λεπτά αργότερα. Στο τελευταίο δίλεπτο, οι Σκορδίλης, Κουζμίνσκας και Κατσίβελης έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +20 για το 69-49 της περιόδου.

Κάπως έτσι, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, αφού ο νικητής είχε κριθεί. Η απογοήτευση στις τάξεις του Πανιωνίου ήταν εμφανής, με την ΑΕΚ από τη δική της πλευρά να μην αφήνει το πόδι από το... γκάζι και με πολυφωνία στην επίθεση να φτάνει ακόμα και στο +29 και το 89-60 στο 38ο λεπτό. Οι Χαντς, Πάπας και Σταρκς, μάζεψαν λίγο τη διαφορά στο φινάλε για το τελικό 93-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 45-38, 69-49, 93-73.

