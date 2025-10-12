Λογαριασμός
Ανησυχία με Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό: Eπέστρεψε με πόνους στην μέση από την εθνική Πολωνίας

Λαβωμένος επιστρέφει στην Αθήνα από την εθνική Πολωνίας ο Ντραγκόφσκι, καθώς στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία, έγινε αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στη μέση

Ντραγκόφσκι

«Συναγερμός» στον Παναθηναϊκό με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι! Ο 28χρονος πορτιέρε του «τριφυλλιού» βρέθηκε στις κλήσεις της εθνικής Πολωνίας για το φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά και την αποψινή αναμέτρηση των προκριματικών του Μουντιάλ με αντίπαλο τη Λιθουανία.

Ωστόσο τα πράγματα για τον ίδιο δεν κύλησαν ομαλά. Παρότι το βράδυ της Πέμπτης (9/10) ξεκίνησε βασικός στο φιλικό με την ομάδα από την Ωκεανία, ο Ντραγκόφσκι, αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα, από τον Γκραμπάρα, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση του!

Μάλιστα όπως ενημέρωσε η Πολωνία, ο «Ντράγκο» επιστρέφει στην Αθήνα, αφού οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μυϊκό ζήτημα και αναμένεται πλέον να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και από το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

