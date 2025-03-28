Αθλητικός διευθυντής Λέτσε: «Λίγο σεξ πριν τον αγώνα δεν βλάπτει ποτέ»

Θέση για ένα... αιώνιο ερώτημα που απασχολούσε ανέκαθεν τους αθλητές και τις ομάδες σε όλα τα σπορ, πήρε ο Πανταλέο Κορβίνο.

Ο αθλητικός διευθυντής της Λέτσε, παραχώρησε συνέντευξη στο «Il Messaggero», μιλώντας μεταξύ άλλων για το αν θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να έχουν ερωτική επαφή πριν από ένα παιχνίδι.

Η απάντησή του έγινε αμέσως Viral, αφού, δεν δίστασε να δηλώσει πως λίγο σεξ δεν βλάπτει ποτέ.

«Κοίτα, λίγο σεξ δεν βλάπτει ποτέ. Όταν μπορώ, συμμετέχω στις ζωές των αθλητών, αλλά είμαι κυρίως ο προπονητής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

