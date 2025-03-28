Παναθηναϊκός: Φαβορί ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης για την Ακαδημία

Η χρονιά τυπικά για τον Παναθηναϊκό μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι «πράσινοι» έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα playoffs της Stoiximan Super League, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της Κυριακής (30/3) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι «πράσινοι» μπορεί να επικεντρώνονται στο αγωνιστικό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι στον σύλλογο δεν έχει αρχίσει η προεργασία για την επόμενη χρονιά και από άποψης στελεχών.

Ήδη ο πρώτος που στελέχωσε την ΠΑΕ στο πόστο του συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβη του συλλόγου, είναι ο Τάκης Φύσσας.

Ωστόσο, «λευκός καπνός» φαίνεται ότι υπάρχει και στο τμήμα της ακαδημίας του συλλόγου. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» φαίνεται ότι καταλήγουν σε μια αξιόπιστη και «δοκιμασμένη» λύση, που είναι ο Θόδωρος Ελευθεριάδης. Ο 56χρονος προπονητής φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να καλύψει το κενό στο οργανόγραμμα του συλλόγου, καθώς το 2017 είχε αναλάβει την ίδια θέση για λίγους μήνες.

Θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων έχει εργαστεί στην ΕΠΟ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή.

