Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Καρφίτσα δεν θα πέφτει την Κυριακή (30/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει πως στο ντέρμπι «αιωνίων» με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό υπάρχει πλέον sold out

Ολυμπιακός οπαδοί

Σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί η πρεμιέρα των playoffs της Stoximan Super League και το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (30/03, 21:00)).

Με ανακοίνωσή της το απόγευμα της Παρασκευής, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, με τα τελευταία μαγικά χαρτάκια να βρίσκουν κάτοχο και έτσι επήλθε ένα ακόμα sold out στη φετινή σεζόν.

Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες μπαίνουν στα playoffs του πρωταθλητή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 60 βαθμούς, την ώρα όπου οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 3η θέση με 50 βαθμούς, στο -3 από τη δεύτερη ΑΕΚ.

