Αθανασίου: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με Μπαρμπόσα & Ροντρίγκες -Έχει δείξει στον Γιαννούλη πόσο τον θέλει ο Παναθηναϊκός»

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού επεσήμανε πώς έχει η κατάσταση στα μεταγραφικά μετά τα χθεσινά δημοσιεύματα για Μπαρμπόσα και Ροντρίγκες.

Όπως τόνισε δεν υπάρχει κανένα θέμα με καμία από τις δύο περιπτώσεις παικτών που γράφηκαν και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν αναζητά επιθετικό, αλλά και γιατί δεν έχει προκύπτει ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκες.

Επεσήμανε βέβαια, πως εάν υπάρξει περίπτωση παίκτη που απασχολεί τους πράσινους και τον θέλει ο προπονητής τότε υπάρχει η διάθεση από τη διοίκηση της ομάδας να κάνει την υπέρβαση.

Τώρα επεσήμανε και πάλι ότι οι πράσινοι περιμένουν την εξέλιξη της περίπτωσης του Γιαννούλη υπογραμμίζοντας ότι πέρα από την πρόταση που έχει κάνει στον παίκτη, οι υπεύθυνοι της ομάδας έχουν δείξει με κάθε τρόπο το πόσο πολύ θέλουν τον παίκτη κάτι που ενδεχομένως να μετρήσει στην έκβαση της υπόθεσης.

Επεσήμανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του χωρίς να έχει έναν αριστερό μπακ κάτι που αποδεικνύει και το πόσο θέλει τον Έλληνα άσο στο ρόστερ του.

Από εκεί και πέρα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει έναν κεντρικό αμυντικό, πως ο Αράο υπολογίζεται από τον Αλόνσο ως 6άρι αλλά ίσως στην αρχή της σεζόν να παίξει και στο κέντρο της άμυνας και τέλος πως ο προπονητής της ομάδας γνωρίζει τον Πάλμερ Μπράουν και από την κατάστασή του θα κριθεί και ο αριθμός των στόπερ που θα αναζητήσει η ομάδα.

