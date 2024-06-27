Πλήθος δημοσιευμάτων στην Πορτογαλία: «Δίνει 15 εκατομμύρια για τον Κάρμο ο Ολυμπιακός»

Αποφασισμένος να κάνει δικό του τον Κάρμο είναι ο Ολυμπιακός. Πλήθος πορτογαλικών δημοσιευμάτων σήμερα το πρωί κάνει λόγο για πρόταση της ελληνικής ομάδας για την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού η οποία συνολικά αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα η πρόταση αναλύεται ως 12 εκατομμύρια και άλλα τρία για την επίτευξη στόχων, με τα πορτογαλικά ΜΜΕ να αναφέρούν ότι στην Πόρτο αντιλαμβάνονται την αξία του παίκτη ωστόσο φέρονται να είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν εάν έρθει μια πρόταση η οποία θα φτάνει στο ποσό το οποίο φέρεται να αξιώνει η διοίκηση της.

Θυμίζουμε ότι και χθες το πρωί, αρχικά, υπήρξε πληροφορία από την Πορτογαλία που έκανε λόγο για προσφορά 12 εκατομμυρίων από τον Ολυμπιακό συν κάποια μπόνους για τον παίκτη. Αργότερα υπήρξε η Record που ανέφερε ότι οι ερυθρόλευκοι έχουν προσφέρει 12 εκατομμύρια συν άλλα τρία ως μπόνους. Σήμερα πλέον το πρωί τα περισσότερα πορτογαλικά ΜΜΕ επαναλαμβάνουν ότι οι Πειραιώτες έχουν κάνει πρόταση στην Πόρτο για τον Κάρμο, μεταφέροντας τις πληροφορίες που έχει από χθες το απόγευμα και η Record.

Όλα αυτά ουσιαστικά, έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαδικασία επαφών με την Πόρτο για την αγορά του Κάρμο. Από την Πόρτο φέρεται να έχει τεθεί ως ποσό τα 18 εκατομμύρια, με την ελληνική ομάδα να ενδεχομένως να προσπαθεί να πείσει τους «δράκους» να παραχωρήσουν τον παίκτη και με ένα ποσό μικρότερο.

