Προανήγγειλε Ντραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός

Την απόκτηση του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι προανήγγειλε ο Παναθηναϊκός.

Η πράσινη ΠΑΕ η οποία -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σπέτσια για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Πολωνού τερματοφύλακα και σήμερα το πρωί σε μια ανάρτησή της στο Instagram φρόντισε να προαναγγείλει την απόκτησή του.

Σε φωτογραφία που ανέβασε υπάρχει το μάτι από έναν δράκο, που στο βάθος του φαίνεται να αντικατοπτρίζεται η εικόνα του Ντραγκόφσκι, ενώ στην «περιγραφή» υπάρχει το emoji ενός δράκου και ενός μολυβιού.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Πολωνού.

