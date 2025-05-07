Αταμάν: «Περιμένω να παίξει στο Final Four o Λεσόρ»

Ένα ξεχωριστό παιχνίδι από αυτά της κανονικής διάρκειας είναι αυτό με τη Φενέρμπαχτσέ για τα ημιτελικά του Final-4 επεσήμανε ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην Τουρκία, μιλώντας παράλληλα για επικείμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στο Άμπου Ντάμπι.



Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρει πως μπορεί οι πράσινοι να νίκησαν δύο φορές τη Φενέρ στην κανονική διάρκεια της Euroleague αλλά το παιχνίδι που υπάρχει μπροστά δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτά.

«Αυτή η σειρά με έχει εξαντλήσει από κάθε άποψη. Δεν σκέφτομαι πολύ τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε αυτή τη στιγμή. Πέρυσι, παίξαμε στα ημιτελικά εναντίον της Φενέρμπαχτσε. Αυτό είναι επίσης πεπρωμένο και μοίρα για μένα. Αντιμετωπίζω τουρκικές ομάδες.

Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε», αναφέρει και καταλήγει…



«Η Φενέρμπαχτσε είναι επίσης μια πολύ δυνατή ομάδα. Είχε μια καλή σεζόν. Θα δούμε. Νικήσαμε τη Φενέρμπαχτσε τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αθήνα φέτος. Αλλά αυτό δεν συγκρίνεται με το Final Four. Αυτός που το αξίζει σίγουρα θα παίξει στον τελικό».



Για την επιστροφή του Λεσόρ:



«Περιμένω από τον Ματίας να παίξει στο Final Four. Δεν έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα, αλλά δουλεύει καλά. Είναι παραγωγικός. Περιμένω να ενταχθεί στην ομάδα την επόμενη εβδομάδα.



Περάσαμε σχεδόν τα τρία τέταρτα της σεζόν χωρίς τον Ματίας, τον καλύτερο σέντερ στην Ευρώπη, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία για εμάς, αλλά χρειαζόμαστε τον Λεσόρ στο Final Four. Ελπίζω να είναι εκεί με την ομάδα».



Για την αντιμετώπιση που είχε από τους φιλάθλους της Εφές και την αντίδρασή του:



«Μερικοί οπαδοί το ξεκίνησαν, αλλά μετά τους ακολούθησε όλη η αρένα. Η Αναντολού Εφές είναι μέρος της οικογένειάς μου. Είναι ένας σύλλογος όπου μεγάλωσα και μου έχει προσφέρει πολλά. Έχω περάσει 20 χρόνια στην Αναντολού Εφές. Είμαστε σαν οικογένεια. Έχουμε μια υπέροχη φιλία. Η κατάσταση που ξεκίνησαν μερικοί οπαδοί και οι άλλοι ακολούθησαν με αποθάρρυνε πολύ και έφυγα από τον αγώνα. Δεν μπορώ να έχω κακία εναντίον της Αναντολού Εφές. Κανείς δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό που κάνουμε. Είμαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δουλεύω στον Παναθηναϊκό. Ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μου είναι ο Τουντσάι Οζιλχάν και η οικογένειά του.



Ντράπηκα πολύ και με επέπληξαν. Μιλήσαμε με τον Τσεντί για αυτό το θέμα. Ήταν επίσης πολύ αναστατωμένος. Είναι ένας παίκτης που μεγάλωσε στην Αναντολού Εφές. Η επιτυχία μας στο μπάσκετ είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο όσον αφορά τους συλλόγους. Χρειαζόμαστε επίσης την αθλητική και μπασκετική μας κουλτούρα να αναπτυχθεί λίγο περισσότερο όσον αφορά τους οπαδούς. Υπάρχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Κάθε φορά που οι οπαδοί έρχονται εδώ, αγκαλιάζουν τον Ομπράντοβιτς και τον Γιασικεβίτσιους και τους χειροκροτούν για λεπτά. Φυσικά, αγωνίζονται επίσης για να κερδίσει η ομάδα τους. Ελπίζω ότι με τον καιρό θα φτάσουμε σε αυτήν την αθλητική κουλτούρα και στην Τουρκία».

